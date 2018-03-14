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Роберто Манчини: "Зенит", в отличие от множества других команд России, играет в футбол

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, доволен ли он, что команда лидирует в чемпионате по количеству подач в штрафную.

"Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата. Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 19:17
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№17 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:55) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: rusll
Очень похоже на оправдание, Синьор! последний раз Зенит забивал в чемпионате еще в декабре.


Пля любят же здесь п1здеть яко бы красивыми словами.Что значит в декабре joy в Декабре они ушли в отпуск.в Январе не играли.Официальный матч только в феврале,число не помню.После перерыва 2 матча Селитком",забили 4 мяча,Немцам в лиги Евро один мяч и два матча ПЛ России "Амкар" и "Ростов" где 0:0..немного надо футбол уважать,если не себя а,потом п1здеть на счет декабря..а,"Зенит" действительно та команда,которая и сама играет и сопернику дает играть футбол.и Тренер команды был отличным футболистом,так же как тренер очень высокого уровня.а,ваш п1здеж для вас самых, для плюсов и минусов joy
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№16 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Слишком дорогой клоун...
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№15 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В дворовый. Но уж точно не в тренерский


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№14 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:49) #
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online

Итальянский Остап Бендер...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№13 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:48) #
  • -2
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online

Вот у Адвоката Зенит действительно играл в футбол, во что сейчас стал играть Зенит? Я не знаю...
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:48) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
СКА смеётся над футболом Зенита. Они лучшие!


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№11 Написал: rusll (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (6)

Очень похоже на оправдание, Синьор! последний раз Зенит забивал в чемпионате еще в декабре.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
так много всякой херни даже плаческу не нёс.
Пошел в полный разнос. СОвершенно очевидно, что чувак не собирается досижиывать свой срок в бомжехуниорс, и метит на разрыв контракта с выплатой компенсации.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю- на петербургской сцене снова с концертами и снова проездом ещё один футбольный гений, непонятый современниками.. smile smile


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, если это так, то я рад.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:33) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
А он был на матчах Зенита в крайних 10 играх , или по газетам счёт узнавал ? Ну , вот за кого он всех принимает в России ? Все , кто смотрит футбол - видели поставленную им " остроатакующую " игру . Чего он хочет - ясно и так , разрыв с ним контракта , вокзал- неустойка . Проходили уже не раз .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 19:30) #
  • +3
  •  (9)

Синит играл при Адвокате, Спалетти.. Сейчас, не жаль синит,- это ваш выбор.
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:28) #
  • +2
  •  (8)
online

Скоро доиграется.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
а я и не заметил


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 19:25) #
  • +6
  •  (16)
online

На 5-ом месте? С админресурсом? И с очередными выкинутыми 100 лям? stuck_out_tongue_winking_eye
В ОЧКО ОН ИГРАЕТ!


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:21) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
вершина, к которой стремится Манчини - это тактика *бей-беги * и *епани вперёд-игра придёт *

Цитата: Викторис
Срочна нужна помощь Манчини.

нужно больше аргентинцев.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 19:19) #
  • +4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Срочна нужна помощь Манчини. Понесло его по наклонной
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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