Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:39
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (6)
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (6)
16:42
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
14:06
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (1)
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (1)
12:42
Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол (7)
Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол (7)
09:03
Борис Игнатьев: вне зависимости от того, как будет играть Денисов, в состав сборной он не попадет (8)
Борис Игнатьев: вне зависимости от того, как будет играть Денисов, в состав сборной он не попадет (8)
08:23
Паулу Фонсека: мы были лучше "Ромы" (3)
Паулу Фонсека: мы были лучше "Ромы" (3)
Роберто Манчини: "Зенит", в отличие от множества других команд России, играет в футбол
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, доволен ли он, что команда лидирует в чемпионате по количеству подач в штрафную.
"Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата. Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
"Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата. Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.