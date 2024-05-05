- Останется ли игрок в России на следующий сезон? Об этом нужно спрашивать главного тренера. Джастину нравится представлять "Оренбург". Он с радостью бы остался, но давайте подождем окончания сезона. Комфортно ли ему работать с Деограсией? А как вы думаете, если Джастин практически не играет? Деограсия – хороший специалист, но на мой взгляд, Куэро заслуживает больше игрового времени.
Джастин Куэро, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Оренбург" летом прошлого года из эквадорского клуба "Индепендьенте" на правах аренды. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию на выкуп футболиста. В РПЛ эквадорец провел на поле 210 минут в 12 матчах и отличился одним забитым мячом. Также форвард сыграл 548 минут в 8 играх Кубка России и отдал в них две голевые передачи. В матре Куэро исполнилось 20 лет.
Источник: Metaratings
Агент: Деограсия - хороший специалист, но Куэро заслуживает больше игрового времени
Агент нападающего "Оренбурга" Джастина Куэро Мануэль Сьерра прокомментировал будущее игрока в российской команде.
Фото: Чемпионат.com