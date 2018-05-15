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Михаил Боярский: надеюсь, Семак возглавит "Зенит"

Артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил надежду, что Сергея Семака назначат на пост главного тренера петербургской команды.

"Надеюсь, что так оно и будет. Слава богу! Надо стабилизировать игру, не гнаться за первым местом, а нужно внутри навести полный порядок, сделать всех профессионалами, умными, понимающими футбол. Футбол это и есть цель, а не средство для зарабатывания денег. Нужно, чтобы это было внедрено в команду, также хотелось бы, чтобы прислушивались к голосу болельщиков.

Руководство клуба будет диктовать Семаку кого брать летом в команду, а кого нет? Не думаю, Семак достаточно волевой человек. Если руководство клуба не устраивает его тренерский потенциал, то пускай берут другого или пусть сами руководят командой, Он профессиональный футболист и к нему, думаю, будут прислушиваться", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Семак Зенит
Сегодня, 16:04
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№3 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Болей за Тосно, каналья.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Михаил Сергеевич, завязывайте с зелёным змием.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 16:11) #
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Болей за Тосно, соберись тряпка


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
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