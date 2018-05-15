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Михаил Боярский: надеюсь, Семак возглавит "Зенит"
Артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил надежду, что Сергея Семака назначат на пост главного тренера петербургской команды.
"Надеюсь, что так оно и будет. Слава богу! Надо стабилизировать игру, не гнаться за первым местом, а нужно внутри навести полный порядок, сделать всех профессионалами, умными, понимающими футбол. Футбол это и есть цель, а не средство для зарабатывания денег. Нужно, чтобы это было внедрено в команду, также хотелось бы, чтобы прислушивались к голосу болельщиков.
Руководство клуба будет диктовать Семаку кого брать летом в команду, а кого нет? Не думаю, Семак достаточно волевой человек. Если руководство клуба не устраивает его тренерский потенциал, то пускай берут другого или пусть сами руководят командой, Он профессиональный футболист и к нему, думаю, будут прислушиваться", - цитирует Боярского Sport24.
"Надеюсь, что так оно и будет. Слава богу! Надо стабилизировать игру, не гнаться за первым местом, а нужно внутри навести полный порядок, сделать всех профессионалами, умными, понимающими футбол. Футбол это и есть цель, а не средство для зарабатывания денег. Нужно, чтобы это было внедрено в команду, также хотелось бы, чтобы прислушивались к голосу болельщиков.
Руководство клуба будет диктовать Семаку кого брать летом в команду, а кого нет? Не думаю, Семак достаточно волевой человек. Если руководство клуба не устраивает его тренерский потенциал, то пускай берут другого или пусть сами руководят командой, Он профессиональный футболист и к нему, думаю, будут прислушиваться", - цитирует Боярского Sport24.
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