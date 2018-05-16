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Агент Эрнандеса: предложение от ЦСКА есть, но оно слишком низкое

Форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес получил предложение от ЦСКА. Об этом рассказал агент уругвайца Оскар Бентанкур.

"Существует реальное предложение от ЦСКА, но оно слишком низкое. Если ЦСКА сделает более серьезное предложение, то я считаю, что шансы добиться согласия Абеля будут высокими", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Большую часть сезона-2017/18 нападающий пропустил из-за травмы. В 10 матчах в составе "тигров" он забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с "Халлом" истекает 30 июня.
Теги: ЦСКА Халк Халл Сити Трансферы
Сегодня, 02:08
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№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 03:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Седой
Статистика хорошая, а вот пропуск большей части сезона-плохо. Интересно о каких суммах речь

Мне кажется с такой статой его и в Англии многие хотят видеть. Тем более свободный агент.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 03:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Статистика хорошая, а вот пропуск большей части сезона-плохо. Интересно о каких суммах речь


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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