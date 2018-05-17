Андрей Тихонов: "Уфа"? Давайте оставим этот вопрос без комментариев

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов не стал комментировать возможный уход в "Уфу". Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Башкирии рассматривает 47-летнего специалиста на смену Сергею Семаку, который может возглавить "Зенит"."Я понимаю вашу работу, но давайте оставим этот вопрос без комментариев, – ответил Тихонов.