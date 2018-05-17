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"Амкар" одержал победу над "Тамбовом"

Чемпионат России

Переходные матчи

"Амкар" – "Тамбов" 2:0

Гол: Гол, 61, Баланович, 80

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гол (Баланович, 71), Рязанцев (Костюков, 58), Огуде, Комолов (Гащенков, 70), Форбс

"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Овсиенко, Кашчелан, Трусевич (Гультяев, 67), Игнатович, Мурнин (Чернышов, 78), Бирюков (Часовских, 52)

Предупреждения: Гультяев, 74, Гащенков, 77


90+3' Звучит финальный свисток. Уверенная победа "Амкара" над "Тамбовом".
Теги: Амкар Тамбов
Сегодня, 19:25
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8
(4)
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Думаю через сезон Тамбов на прямую в премьеру выйдет, если тренера не поменяют,обкататься надо еще Тамбову...Хотя инфа была, что если Тамбов в стыках в премьеру не выйдет,тренерский штаб сменят..и кандидата даже называли Красножан
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: sparwik53
Жаль было бы потерять команду, способную обыграть чемпиона.

Этого чемпиона обыграть способен любой. Ежели не заслали.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
imaginary,
После вашего чудесного стадиона,Краснодар не смог бы играть в спортзале в тамбове. Тоже самое можно сказать и про Енисей.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пермяков с победой, все-таки они опытней ,да и сильнее без сомнения. Жаль было бы потерять команду, способную обыграть чемпиона.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: PanoV
Цитата: imaginary
очень жаль, Тамбов был бы куда интереснее Амкара в ПЛ

Да ну брось, они вообще слабые. Ни одного момента, ни одной нормальной атаки.

посмотрим, как Амкар, который почти снялся в этом сезоне будет играть в следующем: без бабла, пустой стадион, галимая синтетика, автобус непонятных легов

единственное светлое пятно - Евсеев, больше там смотреть нечего
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:40) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
очень жаль, Тамбов был бы куда интереснее Амкара в ПЛ

Да ну брось, они вообще слабые. Ни одного момента, ни одной нормальной атаки.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 19:38) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
очень жаль, Тамбов был бы куда интереснее Амкара в ПЛ
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Пермяки молодцы! Болел за них.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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