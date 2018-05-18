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Зураб Циклаури: Тихонов хочет работать в "Крыльях Советов"

Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Зураб Циклаури прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Андрей Тихонов может возглавить "Уфу".

"Буквально вчера вечером разговаривал с ним. Обсуждали кое-какие моменты по селекции, по отдельным футболистам. Его контракт - просто технический момент, на этом не стоит заострять внимание. В ближайшее время все оформим уже на бумаге. Я предпосылок никаких не вижу, чтобы не двигаться вместе нам дальше. В прессе была информация, что Тихонов может возглавить "Уфу". Но кто-то всегда такое вкидывает. У Андрея Валерьевича есть желание работать в нашей команде", - цитирует Циклаури "КП-Самара"
Теги: Циклаури Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 22:04
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ещё бы !))))))))))))))))))
И Тладалаев хочет и Аленичев - хотят все, даже Юран и Романцнев с Ярцевым - все хотят воровать безнаказано
Берите пример с Тихонова -ь воровать надо понемногу, но часто ))))))))))))))))))))))
Не сегодня арестовали его хозяина ))))))))))))))))))))))))
Занчит завтра повяжут - вовик не делится, когда жопа горит
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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