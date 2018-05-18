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Зураб Циклаури: Тихонов хочет работать в "Крыльях Советов"
Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Зураб Циклаури прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Андрей Тихонов может возглавить "Уфу".
"Буквально вчера вечером разговаривал с ним. Обсуждали кое-какие моменты по селекции, по отдельным футболистам. Его контракт - просто технический момент, на этом не стоит заострять внимание. В ближайшее время все оформим уже на бумаге. Я предпосылок никаких не вижу, чтобы не двигаться вместе нам дальше. В прессе была информация, что Тихонов может возглавить "Уфу". Но кто-то всегда такое вкидывает. У Андрея Валерьевича есть желание работать в нашей команде", - цитирует Циклаури "КП-Самара"
"Буквально вчера вечером разговаривал с ним. Обсуждали кое-какие моменты по селекции, по отдельным футболистам. Его контракт - просто технический момент, на этом не стоит заострять внимание. В ближайшее время все оформим уже на бумаге. Я предпосылок никаких не вижу, чтобы не двигаться вместе нам дальше. В прессе была информация, что Тихонов может возглавить "Уфу". Но кто-то всегда такое вкидывает. У Андрея Валерьевича есть желание работать в нашей команде", - цитирует Циклаури "КП-Самара"
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