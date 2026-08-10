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Бабаев ответил, рассматривал ли ЦСКА Личку на пост главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, рассматривал ли клуб кандидатуру Марцела Лички на пост главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Бабаева, ЦСКА рассматривал Личку на пост главного тренера.

- С Марцелом Личкой мы знакомы. Не буду скрывать, мы общались. Но выбор сделан в пользу Дмитрия Игоревича Игдисамова, - приводит слова Бабаева "Чемпионат".

Напомним, что весной ЦСКА отправил Фабио Челестини в отставку с поста главного тренера, в июне клуб назначил на эту должность Дмитрия Игдисамова, ранее работавшего с молодежной командой красно-синих.

Марцел Личка возглавлял "Оренбург" с 2020 по 2023 год, а с 2023 по 2025 год был главным тренером московского "Динамо". На данный момент чешский специалист является свободным агентом.

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