Бабаев ответил, рассматривал ли ЦСКА Личку на пост главного тренера

- С Марцелом Личкой мы знакомы. Не буду скрывать, мы общались. Но выбор сделан в пользу Дмитрия Игоревича Игдисамова, - приводит слова Бабаева "Чемпионат".
Напомним, что весной ЦСКА отправил Фабио Челестини в отставку с поста главного тренера, в июне клуб назначил на эту должность Дмитрия Игдисамова, ранее работавшего с молодежной командой красно-синих.
Марцел Личка возглавлял "Оренбург" с 2020 по 2023 год, а с 2023 по 2025 год был главным тренером московского "Динамо". На данный момент чешский специалист является свободным агентом.