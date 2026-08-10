Глушков: у московского "Динамо" хороший уровень игры - это топ-клуб

- У нас всё нормально было в игре с "Динамо", просто нужно реализовывать свои моменты, быть в фокусе до конца.
У московского "Динамо" хороший уровень игры, это топ-клуб. Мы знали, с кем играем, - приводит слова Глушкова Metaratings.
В воскресенье, 9 августа, махачкалинское "Динамо" на выезде уступило московскому "Динамо" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук, в составе махачкалинцев - Гамид Агаларов.
После 3 сыгранных туров команда Вадима Евсеева располагается на 5 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками, бело-голубые занимают 9 место с 4 баллами в своем активе.