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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес выступят на Красной площади в честь открытия ЧМ-2018
Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес выступят на Красной площади в честь открытия ЧМ-2018
Понтус Вернблум может заработать в Греции 3,6 млн евро за три года
Полузащитник Понтус Вернблум, покинувший ЦСКА, может продолжить спортивную карьеру в Греции.
В услугах 31-летнего хавбека заинтересован греческий ПАОК. Салоникский клуб предложил Вернблуму контракт на три года, в течении которых игрок заработает € 3,6 млн.
Sport24
В услугах 31-летнего хавбека заинтересован греческий ПАОК. Салоникский клуб предложил Вернблуму контракт на три года, в течении которых игрок заработает € 3,6 млн.
Sport24
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