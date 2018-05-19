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Понтус Вернблум может заработать в Греции 3,6 млн евро за три года

Полузащитник Понтус Вернблум, покинувший ЦСКА, может продолжить спортивную карьеру в Греции.

В услугах 31-летнего хавбека заинтересован греческий ПАОК. Салоникский клуб предложил Вернблуму контракт на три года, в течении которых игрок заработает € 3,6 млн.

Sport24
Теги: Вернблум ПАОК
Сегодня, 18:20
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(1)
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
контракт на три года, в течении которых игрок заработает € 3,6 млн.

Бабаеву станет дурно
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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