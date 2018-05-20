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Валерий Непомнящий: фигура Карреры в "Спартаке" оптимальная

Известный российский специалист Валерий Непомнящий заявил, что решение сохранить за Массимо Каррерой пост главного тренера "Спартака" было верным.

"Мой респект руководителям клуба. После того, как был упущен Кубок и не попали в групповой этап Лиги чемпионов, у руководителей хватило мудрости. Каррера управлял командой. Конечно, уметь быть лидером - непросто. Фигура Карреры на сегодняшний день оптимальная. Ему удавалось варьировать составом, но в этом сезоне этого не получалось. Но это естественная история. Важно, чтобы Каррера умел готовить игроков к кубковым матчам", - цитирует Непомнящего "Спорт FM".
Теги: Непомнящий Спартак
Сегодня, 09:42
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ему удавалось варьировать составом, но в этом сезоне этого не получалось. Но это естественная история.

Глубокая мысль. )))


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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