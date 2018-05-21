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Георгий Джикия: человек может критиковать мои действия, когда знает футбол хотя бы на 15%
Защитник "Спартак" Георгий Джикия рассказал, как воспринимает критику болельщиков.
– В преддверии чемпионата мира по футболу все находятся в легком мандраже. Мы верим в команду. Но таких упаднических настроений перед крупным турниром давно не было. Как вы бы оценили нашу команду?
– Что касается настроения. Два года назад я даже представить не мог, что буду в сборной России. Хоть сейчас я не готовлюсь к такому большому турниру, но точно уверен, что те, кто будет в основном составе, выложатся на сто процентов. Все знают, что такого наше поколение больше не увидит в России.
У болельщиков свое мнение. Я только хочу пожелать, чтобы команду поддерживали и верили. С положительными эмоциями и мыслями вели нас турниру.
Надо понимать, каково футболистам, когда их поддерживают, когда приходят 90 тысяч, кричат "Россия! Россия!", кричат отдельно взятые фамилии. Ради таких моментов мы и играем. Я на себе это ощутил. И это не забудется никогда.
– Главный тренер сборной России Станислав Черчесов говорит: можете обо мне говорить что угодно, но ребят не трогайте. Они могут это болезненно воспринять, от этого будет только хуже. Действительно критика так болезненно может отразиться на состоянии игроков?
– Я всегда говорил, что человек должен критиковать или комментировать мои действия, когда он понимает, что такое футбол, знает его хотя бы на пятнадцать процентов.
Сейчас все начали разбираться в футболе. Все начали комментировать, кто умеет играть, не умеет. Каждый должен заниматься своим делом. Когда ты не знаешь, что такое офсайд, но комментируешь, это неправильно.
"Комсомольская правда"
– В преддверии чемпионата мира по футболу все находятся в легком мандраже. Мы верим в команду. Но таких упаднических настроений перед крупным турниром давно не было. Как вы бы оценили нашу команду?
– Что касается настроения. Два года назад я даже представить не мог, что буду в сборной России. Хоть сейчас я не готовлюсь к такому большому турниру, но точно уверен, что те, кто будет в основном составе, выложатся на сто процентов. Все знают, что такого наше поколение больше не увидит в России.
У болельщиков свое мнение. Я только хочу пожелать, чтобы команду поддерживали и верили. С положительными эмоциями и мыслями вели нас турниру.
Надо понимать, каково футболистам, когда их поддерживают, когда приходят 90 тысяч, кричат "Россия! Россия!", кричат отдельно взятые фамилии. Ради таких моментов мы и играем. Я на себе это ощутил. И это не забудется никогда.
– Главный тренер сборной России Станислав Черчесов говорит: можете обо мне говорить что угодно, но ребят не трогайте. Они могут это болезненно воспринять, от этого будет только хуже. Действительно критика так болезненно может отразиться на состоянии игроков?
– Я всегда говорил, что человек должен критиковать или комментировать мои действия, когда он понимает, что такое футбол, знает его хотя бы на пятнадцать процентов.
Сейчас все начали разбираться в футболе. Все начали комментировать, кто умеет играть, не умеет. Каждый должен заниматься своим делом. Когда ты не знаешь, что такое офсайд, но комментируешь, это неправильно.
"Комсомольская правда"
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