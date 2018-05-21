Георгий Джикия: человек может критиковать мои действия, когда знает футбол хотя бы на 15%

Защитник "Спартак" Георгий Джикия рассказал, как воспринимает критику болельщиков.– Что касается настроения. Два года назад я даже представить не мог, что буду в сборной России. Хоть сейчас я не готовлюсь к такому большому турниру, но точно уверен, что те, кто будет в основном составе, выложатся на сто процентов. Все знают, что такого наше поколение больше не увидит в России.У болельщиков свое мнение. Я только хочу пожелать, чтобы команду поддерживали и верили. С положительными эмоциями и мыслями вели нас турниру.Надо понимать, каково футболистам, когда их поддерживают, когда приходят 90 тысяч, кричат "Россия! Россия!", кричат отдельно взятые фамилии. Ради таких моментов мы и играем. Я на себе это ощутил. И это не забудется никогда.– Я всегда говорил, что человек должен критиковать или комментировать мои действия, когда он понимает, что такое футбол, знает его хотя бы на пятнадцать процентов.Сейчас все начали разбираться в футболе. Все начали комментировать, кто умеет играть, не умеет. Каждый должен заниматься своим делом. Когда ты не знаешь, что такое офсайд, но комментируешь, это неправильно.