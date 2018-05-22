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Сергей Рыжиков: в 2010 почти перешел в "Спартак"

Вратарь Сергей Рыжиков, у которого закончился контракт с "Рубином", рассказал на каком этапе карьере был наиболее близок к уходу из клуба.

"Мог уйти в "Спартак" в 2010 году. Тогда я и с Карпиным уже переговорил, и с тренером вратарей, и письмо в клуб пришло о трансферной стоимости. Но на этот переход наложили вето в Казани, мы поговорили по душам. И я счастлив, что я тогда остался в "Рубине", — цитирует игрока "Татар-информ".
Теги: Рыжиков Рубин Спартак
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