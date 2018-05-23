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Руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС назначен Александр Егоров

Российский футбольный союз официально сообщает о том, что руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС назначен Александр Егоров.

Александр Егоров завершил карьеру футбольного арбитра в июле 2017 года, после чего занял должность заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС. В середине апреля 2018 года по решению руководства РФС он стал исполняющим обязанности руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС до конца текущего футбольного сезона, заменив во главе судейского корпуса Андрея Будогосского.

РФС
Теги: Егоров
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