Российский футбольный союз официально сообщает о том, что руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС назначен Александр Егоров.Александр Егоров завершил карьеру футбольного арбитра в июле 2017 года, после чего занял должность заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС. В середине апреля 2018 года по решению руководства РФС он стал исполняющим обязанности руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС до конца текущего футбольного сезона, заменив во главе судейского корпуса Андрея Будогосского.