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СМИ: агент Сарри ждёт скорейшего ответа от "Зенита"

Бывший наставник "Наполи" Маурицио Сарри находится в шаге от того, чтобы возглавить "Зенит".

Агент специалиста, который также ведёт переговоры с "Челси", хочет услышать окончательный ответ от руководства сине-бело-голубых.

В "Челси" пока не определились, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне. Сарри — один из вариантов, но в первую очередь агент 59-летнего специалиста договаривается с "Зенитом". О назначении Маурицио на пост наставника сине-бело-голубых может быть объявлено до конца мая. В число основных кандидатов на пост нового главного тренера петербургской команды также входит Сергей Семак, который сейчас работает в "Уфе".

"Чемпионат.сом"
Теги: Сарри Зенит
Сегодня, 21:04
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№10 Написал: stainless (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
GPS,
Да можно вообще Гунько пригласить, которого со спартака-2 попёрли laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: GPS (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: капля никотина
А после что? - с набитыми карманами далее подопечных охмурять. А что там будет - трава не расти.

Действительно. Зачем так сложно и дорого Семака приглашать? ))))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Челси? Абрамовича не пустили на финал, "опасные" русские деньги, налоги...тут задумаешься...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (1)
online

Сари. Женская одежа в Индии..
Камасутра вам в помощь!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А зачем ждать ответа от Зенита? Пускай Зенит подумает, чем Сарри лучше Манчини, почему все его сватают в Зенит? Да, они лучше Семака, опытнее, у Манчини даже титулы были завоеванные, а где как пойдёт никто не может знать, тем более, состав Зенита и Наполи несравним.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
погди маури
они еще не приготовились тебе свое болото показывать
ищут цыган и медведя
он занят щас в сочах


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (6)
online

но в первую очередь агент 59-летнего специалиста договаривается с "Зенитом".

Собственно в этих словах весь смысл "трансфЕра" - агент=комиссионные (все остальное - срать и срать), он и качает Сари на Зенит.

А после что? - с набитыми карманами далее подопечных охмурять. А что там будет - трава не расти.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (4)
online

Вчера - Зенит ждёт скорейшего ответа от Сарри, сегодня - Сарри ждёт скорейшего ответа от Зенита...)) Кто кому мозг выносит?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: truten74 (Сегодня, 21:17) #
  • -3
  •  (3)

То пишут что отказался, теперь что раздумывает, хрен проссышь,дурдом.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 21:12) #
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online

Опытом будем давить!

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