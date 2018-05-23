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СМИ: агент Сарри ждёт скорейшего ответа от "Зенита"
Бывший наставник "Наполи" Маурицио Сарри находится в шаге от того, чтобы возглавить "Зенит".
Агент специалиста, который также ведёт переговоры с "Челси", хочет услышать окончательный ответ от руководства сине-бело-голубых.
В "Челси" пока не определились, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне. Сарри — один из вариантов, но в первую очередь агент 59-летнего специалиста договаривается с "Зенитом". О назначении Маурицио на пост наставника сине-бело-голубых может быть объявлено до конца мая. В число основных кандидатов на пост нового главного тренера петербургской команды также входит Сергей Семак, который сейчас работает в "Уфе".
"Чемпионат.сом"
Агент специалиста, который также ведёт переговоры с "Челси", хочет услышать окончательный ответ от руководства сине-бело-голубых.
В "Челси" пока не определились, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне. Сарри — один из вариантов, но в первую очередь агент 59-летнего специалиста договаривается с "Зенитом". О назначении Маурицио на пост наставника сине-бело-голубых может быть объявлено до конца мая. В число основных кандидатов на пост нового главного тренера петербургской команды также входит Сергей Семак, который сейчас работает в "Уфе".
"Чемпионат.сом"
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