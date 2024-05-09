"Я ожидаю увидеть победу "Спартака", потому что "Краснодар" не готов биться за чемпионство. Они проигрывают матчи, которые должны выигрывать. Не ладится у них чемпионская гонка. Они уже должны были лидировать с отрывом. "Зенит" своими осечками позволяет выйти вперед, но никто этим не пользуется. Думаю, что "Спартак" воспользуется ситуацией и обыграет "Краснодар", - предположил Булыкин.
После 27-ми проведенных матчей "Краснодар" занимает в турнирной таблице чемпионата России 2-е место. В активе "горожан" 50 очков, а отставание от лидирующего "Зенита" составляет 1 очко. "Спартак" располагается на 5-й строчке 43-мя очками. Беспроигрышная серия "красно-белых" во всех турнирах достигла 6-ти матчей - 3 победы и 3 ничьи с момента назначения главным тренером боснийца Владимира Слишковича.
Матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет в Москве 11-го мая. В тот же день "Зенит" примет на своем поле ЦСКА, а московское "Динамо" сыграет в Калининграде с "Балтикой".
Источник: "СЭ"
Булыкин: ожидаю победу "Спартака", потому что "Краснодар" не готов биться за чемпионство
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: РИА Новости