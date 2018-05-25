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Глава РФПЛ Прядкин: в России необходимо создание отдельной лиги для молодых игроков

Глава Российский футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о планах по созданию отдельной лиги для молодых игроков младше 20 лет.

"По молодежному первенству считаем, что необходимо создание отдельной лиги - U20 или U21. Скорее всего, сезон-2018/19 будет переходным. А уже через сезон будем проводить по новому формату. Уже создана рабочая группа для этого", - цитирует Прядкина Sport24
Теги: РФПЛ
Сегодня, 15:07
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(1)
№6 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Челси»
Дубль не устраивает?Идея конечно хорошая, очень, пенсионеры не будут доигрывать в дубле и команда будет сплошняком из молодежи, но блин...к началу ЧМ поняли что обосрались и решили что то срочняком придумывать?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (2)

Есть же молодёжное первенство.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А турнир дублёров отменить?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 15:23) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем нужен переходный сезон? Вместо молодежного первенства запускаете новую лигу и вперёд.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (5)
online

присосались к спорту дилетанты.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Непонятно как выполнимая идея. Но замысел хороший. Только чего ж вы только сейчас об этом задумались а не тогда, когда стало известно о том, что Россия будет принимать ЧМ 2018 ?
Игнашевич с Вас смеется.....


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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