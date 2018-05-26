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Президент РФПЛ: спросим все клубы насчет расширения лиги

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не планирует сокращения, а по поводу возможного расширения нужно спросить мнения у всех клубов Премьер лиги.

"О сокращении лиги речи не идет. Наоборот, был поднят вопрос о расширении. Даже постановление было. Шамиль Газизов попросил записать постановление, чтобы РФПЛ узнала мнения всех клубов о возможном расширении.

Сделаем опросный лист для руководителей клубов. Лично я считаю, что 16 клубов – это оптимально с точки зрения финансов", – цитирует Прядкина Sport24
Теги: РФПЛ
Сегодня, 14:27
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15
(0)
№15 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 15:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
К тому же доход от трансляций и стадионов - мизерный

Это уже вопрос к руководству Лиги. В топ 5 лиг играют не меньше 18 команд, естественно трансляции, реклама там приносят огромный доход. Всё дело в организации и стремлении получать прибыль от работы, а не освоения бюджетов. И нет ничего плохого, если на встрече Топа и аутсайдера, выпустят молодого парнишку, который сможет им отгрузить и от чего у него появится уверенность в себе. А с другой стороны, у парнишки из команды аутсайдера, будет мотивация проявить себя на фоне топа. Плюс наши раздолбаи привыкли играть мало игр за сезон и не могут выйти в ритм еврокубков, когда туда выходят. ЦСКА почему в конце сезона может сделать результат? Потому, что игроки привыкли пахать нное кол-во матчей без потери качества. Да ещё и 39 летний Игнашевич после длинного и насыщенного сезона, без проблем вызывается в сборную! Естественно результата сразу не будет, но в течение определенного времени, я уверен игроки будут адекватно реагировать на возросшие нагрузки. Ну а так это конечно всё демагогия...
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro131994
Поправьте, если не прав. Разв

А что тут поправлять, всё абсолютно верно. Добавь своё к тому, что я сказал, и получится наглядная иллюстрация пользы для футбола, в случае расширения.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro131994
Как думаешь стадиону выгоднее провести 15 или 17 матчей?

Стадиону выгоднее интересные игры, на которые придет зритель. А не матчи уровня ФНЛ. К тому же доход от трансляций и стадионов - мизерный. Ни одна команда в России не проживет за счет этого.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
богатые за сокращение,бедные за расширение,только о каком расширение может идти речь если из ФНЛ каждый год без стадионов, либо без денег выходят,после 5 туров начинается вытье что им нечем платить зарплату и они могут сняться с чемпионата,никто не против расширения,но зачем плодить нищету?кому нужно такое зрелище?лучше меньше команд но боеспособных,а количество игр не проблема,можно например из первой шестерки по итогам еще между собой сыграть круг
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Черный Лис,
Как думаешь стадиону выгоднее провести 15 или 17 матчей?
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro131994
Ведь чем больше матчей, тем больше просмотров и трансляций, тем больше заработка с зрителей

Ага. Ужасно много желающих посмотреть матч Амкар-Тамбов и еще заплатить за трансляцию. А уж сколько бабла можно скосить с 5 тысячей зрителей на стадионе....

Цитата: Marlboro131994
Во-вторых, чем больше игр проводит игрок тем быстрее он прогрессирует

Это что-то новое. Ну даже если так, может лучше вернуть вторые матчи Кубка, а не захламлять лигу неконкурентоспособными командами?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 15:23) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Здесь дело не в этом.
Я считаю это решение(если оно будет принято) правильным. Для того, чтобы не простаивали стадионы, будут тащить Мордовию, Балтику, Волгу, Ротор в вышку. Конечно, сложно, но замес именно с прицелом на это. А то ведь рухнут, стадион недешёвое удовольствие.

Поправьте, если не прав. Разве увеличение числа команд не должно положительно сказаться на именно прибыли? Ведь чем больше матчей, тем больше просмотров и трансляций, тем больше заработка с зрителей. Понятно, что и игрокам нужно будет платить больше, но должно же окупаться это.
Во-вторых, чем больше игр проводит игрок тем быстрее он прогрессирует. Думаю, именно увеличение числа команд в лиге, должно в итоге дать рывок в притоке кадров для сборной.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: SergioV
Прежде чем вдаться в подробности, я предлагаю каждому из вас, наемных работников, представить ситуацию, когда вы оказываетесь в роли уволенных с мотивировкой "по сокращению штата". Фирма

В данном случае речь идёт только о переводе в филиал компании, а не о "сокращении штата".
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (2)
online

Осенью 2005 года российское футбольное руководство приняло решение о введении в РФПЛ лимита на иностранных футболистов. В 2006 году на поле в составе одной команды выходили не менее трех россиян. В 2007 их число увеличилось до четырех, а в 2008-2010 годах - до пяти. Главным инициатором данной идеи был новый на то момент президента РФС Виталия Мутко. Обстоятельства осени 2005, а именно невыход нашей сборной на ЧМ 2006 в Германии, были благоприятны для подобного преобразования. Лимит подразумевал под собой привилегии для потенциальных игроков сборных России. Естественно, это вызвало одобрение в среде болельщиков, журналистов, специалистов, так как жуткая досада от непопадания на мировое первенство сборной требовала немедленных изменений существующих порядков в российском футбольном хозяйстве. Кстати, лимит на легионеров в России один из самых жестких в Европе.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:51) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Вы останетесь без средств к существованию, но кого в Москве или Питере волнует судьба какого-нибудь СКА Хабаровск...
Неприятно, не правда ли?

Не говори глупостей. Клубы в премьер-лиге не зарабатывают деньги, они их тратят. Причем тратят порой значительно больше, чем имеют. От того каждый год какой-нибудь Тосно или Томь едва доползают до финиша. А потом и вовсе расформировываются, чего не случилось бы, оставайся они в ФНЛ, где расходы гораздо ниже..
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Дополнительные четыре тура будут играться, разумеется, в декабре.
Ухе такой жары не будет.

Здесь дело не в этом.
Я считаю это решение(если оно будет принято) правильным. Для того, чтобы не простаивали стадионы, будут тащить Мордовию, Балтику, Волгу, Ротор в вышку. Конечно, сложно, но замес именно с прицелом на это. А то ведь рухнут, стадион недешёвое удовольствие.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Сегодня, 14:42) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
я предлагаю каждому из вас, наемных работников, представить ситуацию, когда вы оказываетесь в роли уволенных с мотивировкой "по сокращению штата".

Умора !!!!
Ишо один путинский кретин, который за контору РОГА И КОПЫТА )))))))))))))))))))
Попробуй хоть раз в жизни поработать, а не делать вид, что ты зарабатываешь )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:39) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дополнительные четыре тура будут играться, разумеется, в декабре.
Уже такой жары не будет.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 14:39) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
не понимаю тех людей, которые кричат про сокращение числа команд.
Прежде чем вдаться в подробности, я предлагаю каждому из вас, наемных работников, представить ситуацию, когда вы оказываетесь в роли уволенных с мотивировкой "по сокращению штата". Фирма ведёт оптимизацию расходов и прикинула, что остаются родственники директора и учредителя. А вы - всего лишь какой-нибудь Амкар или Урал. Более того, все остальные сотрудники рады, ведь за счёт вашего увольнения они получат прибавку. Вы останетесь без средств к существованию, но кого в Москве или Питере волнует судьба какого-нибудь СКА Хабаровск...
Неприятно, не правда ли?


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:33) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идиоты. ПЛ нужно сокращать до 14, если не до 12 команд...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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