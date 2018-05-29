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Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии

Генеральный директор футбольной академии "Рамзан" Хайдар Алханов уверен, что его воспитанники в скором времени смогут усилить основной состав "Ахмата".

"В скором времени главная команда республики начнет пополняться воспитанниками местной школы. Потенциал виден уже сейчас. Из академии несколько игроков вызваны в юношескую сборную России. Мы в этом году впервые в истории академии отдали десять человек в молодежную команду "Ахмата". Это очень большой успех.

Самое главное, они играют достойно. А ведь они еще школьники. Нам есть чем гордиться и чему радоваться. У меня есть основания считать, что через три-четыре года, максимум пять лет в основном команда будет состоять из наших воспитанников. В этом очень сильно заинтересован и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Это его мечта. И она осуществима, учитывая, что все условия он нам создал", - цитирует Алханова ТАСС
Теги: Ахмат
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