Легионер "Спартака" отказался принять российское гражданство

19-летний камерунский защитник московского "Спартака" Аудрей Иола Зепатта заявил, что отказался принимать российское гражданство, передает journalducameroun.com."Моя первая цель — попасть в главную команду "Спартака". Вторая — заиграть в сборной своей страны. Ко мне обращались из российских спортивных властей с предложением выступать за молодежную сборную, но я вежливо отказался", — сказал легионер красно-белыхТакже камерунец объяснил, почему не стал принимать предложение российской стороны."Полученное мной образование обязывает меня быть патриотом. Если бы не травма, я бы сейчас был в юношеской команде Камеруна", — добавил Зепатта.