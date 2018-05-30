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Легионер "Спартака" отказался принять российское гражданство

19-летний камерунский защитник московского "Спартака" Аудрей Иола Зепатта заявил, что отказался принимать российское гражданство, передает journalducameroun.com.

"Моя первая цель — попасть в главную команду "Спартака". Вторая — заиграть в сборной своей страны. Ко мне обращались из российских спортивных властей с предложением выступать за молодежную сборную, но я вежливо отказался", — сказал легионер красно-белых

Также камерунец объяснил, почему не стал принимать предложение российской стороны.

"Полученное мной образование обязывает меня быть патриотом. Если бы не травма, я бы сейчас был в юношеской команде Камеруна", — добавил Зепатта.

"Газета.ру"
Теги: Спартак
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