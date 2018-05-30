"Спартак" снова проявляет интерес к полузащитнику "Галатасарая" Юнесу Беланда

"Спартак" возобновил интерес к полузащитнику "Галатасарая" Юнесу Беланда, сообщает корреспондент издания Sabah Селман Озтюрк.Турецкий клуб пока не будет давать ответа по Беланда, так как выступление марокканца на чемпионате мира-2018 может привести к увеличению цены на него. "Спартак", напомним, пытался купить футболиста в зимнее трансферное окно.