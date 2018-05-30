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"Спартак" снова проявляет интерес к полузащитнику "Галатасарая" Юнесу Беланда

"Спартак" возобновил интерес к полузащитнику "Галатасарая" Юнесу Беланда, сообщает корреспондент издания Sabah Селман Озтюрк.

Турецкий клуб пока не будет давать ответа по Беланда, так как выступление марокканца на чемпионате мира-2018 может привести к увеличению цены на него. "Спартак", напомним, пытался купить футболиста в зимнее трансферное окно.
Теги: Спартак Галатасарай Трансферы
Сегодня, 17:03
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№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Играл в Динамо Киев. Чел ни о чем. Спартаку он и нах не нужен
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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