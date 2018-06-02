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Дмитрий Тарасов побывал в центре акушерства и перинатологии

В День защиты детей полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов приехал с подарками в Медицинский Исследовательский Центр Акушерства и Перинатологии.

Тарасов пообщался с врачами, а также сделал совместные фотографии с родителями и родственниками новорожденных.

Теги: Тарасов Локомотив
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