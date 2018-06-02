Александр Кержаков: если пригласят в штаб Семака, то соглашусь

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на должность главного тренера "Зенита".? Нет, никаких звонков не было.? Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно. Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе. Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.? Если меня пригласят, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение. "Зенит" ? это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались.