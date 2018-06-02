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Александр Кержаков: если пригласят в штаб Семака, то соглашусь
Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на должность главного тренера "Зенита".
? Семак советовался с вами прежде чем возглавить "Зенит"?
? Нет, никаких звонков не было.
? Сейчас общественность довольна. Это положительный момент или может помешать ему в работе?
? Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно. Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе. Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.
? Вы хотели бы оказаться в тренерском штабе Семака, который до сих пор не сформирован?
? Если меня пригласят, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение. "Зенит" ? это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались.
"Спорт день за днем"
? Семак советовался с вами прежде чем возглавить "Зенит"?
? Нет, никаких звонков не было.
? Сейчас общественность довольна. Это положительный момент или может помешать ему в работе?
? Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно. Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе. Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.
? Вы хотели бы оказаться в тренерском штабе Семака, который до сих пор не сформирован?
? Если меня пригласят, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение. "Зенит" ? это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались.
"Спорт день за днем"
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