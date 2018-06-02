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Александр Кержаков: если пригласят в штаб Семака, то соглашусь

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на должность главного тренера "Зенита".

? Семак советовался с вами прежде чем возглавить "Зенит"?

? Нет, никаких звонков не было.

? Сейчас общественность довольна. Это положительный момент или может помешать ему в работе?

? Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно. Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе. Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.

? Вы хотели бы оказаться в тренерском штабе Семака, который до сих пор не сформирован?

? Если меня пригласят, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение. "Зенит" ? это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались.

"Спорт день за днем"
Теги: Кержаков Семак Зенит
Сегодня, 19:34
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№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Задолбал Керж, и туда, и сюда, уж определись, наконец.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:38) #
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online

Цитата: Sergey Nasirov_2
зачем ты нужен семаку?!

Чай носить... Хотя нет - в стакан не попадет


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:35) #
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зачем ты нужен семаку?!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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