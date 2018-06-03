Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Курилка
|1527
|Политика и события в стране и мире
|4248
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|25
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119513
|Ростовские футбольные новости
|548
|Отдых в Крыму.
|185
|Зенит
|104675
|Товарищеские матчи сборной России
|9
Новости партнеров
Лента новостей:
16:32
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (7)
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (7)
14:28
Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной (2)
Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной (2)
14:27
Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок (6)
Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок (6)
14:11
Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
11:19
Сергей Андреев: обалдел, когда Гранат начал хватать руками соперника. И это защитник сборной? (13)
Сергей Андреев: обалдел, когда Гранат начал хватать руками соперника. И это защитник сборной? (13)
Вадим Васильев: Головин интересен "Монако"
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал информацию о том, что клуб с Лазурного берега готов заплатить за полузащитника ЦСКА Александра Головина 17-18 миллионов евро.
- Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин - это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная, - сказал Васильев.
- Но, значит, интерес к нему есть?
- Головин - талантливый игрок. Интерес, как я уже сказал, "Монако" проявляет ко многим, в том числе и к нему. Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем.
- "Монако" может заплатить за Головина сумму в районе 17 миллионов евро?
- Я не в курсе. Не готов прокомментировать эту информацию.
- Когда теоретически можете вступить в переговоры с ЦСКА по Головину?
- Мы будем за ним наблюдать на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками.
- Кто еще из российских игроков интересен "Монако"?
- Все возможно. Но нужно посмотреть, как россияне сыграют на чемпионате мира. Пока рано предвосхищать события.
"Спорт-Экспресс"
- Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин - это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная, - сказал Васильев.
- Но, значит, интерес к нему есть?
- Головин - талантливый игрок. Интерес, как я уже сказал, "Монако" проявляет ко многим, в том числе и к нему. Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем.
- "Монако" может заплатить за Головина сумму в районе 17 миллионов евро?
- Я не в курсе. Не готов прокомментировать эту информацию.
- Когда теоретически можете вступить в переговоры с ЦСКА по Головину?
- Мы будем за ним наблюдать на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками.
- Кто еще из российских игроков интересен "Монако"?
- Все возможно. Но нужно посмотреть, как россияне сыграют на чемпионате мира. Пока рано предвосхищать события.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.