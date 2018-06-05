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Андрей Федун: рано или поздно успех Карреры повторит настоящий спартаковец

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун признался, что верит в успех бывших спартаковцев на посту главного тренера красно-белых.

"В 70-х годах у нас выросло отличное поколение сильных талантливых футболистов. Сейчас эти люди перешли на тренерскую работу. Очень хорошо, что у нас появилось много интересных, самобытных специалистов с российскими паспортами. Сейчас в РФПЛ тренируют шесть специалистов с красно-белым прошлым.

Уверен что рано или поздно настоящий спартаковец возглавит "Спартак" и добьется не меньших успехов, чем Каррера", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак
Сегодня, 10:36
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(2)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Гунько заерзал на стуле...


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 11:38) #
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  •  (2)

Цитата: avnik
Дык, он про вас и говорил. )))

Во-во, их спартач тренирует, а они что-то там тявкают... Чухонцы... Место, видимо, такое...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 10:47) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лесовод
мечтать не вредно,.твое счастье чт нас слили,а то б были б еще подарочки к праздниам


Дык, он про вас и говорил. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Лесовод Тосно (Сегодня, 10:37) #
  • -2
  •  (6)

мечтать не вредно,.твое счастье чт нас слили,а то б были б еще подарочки к праздниам


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
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