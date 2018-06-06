Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119548
Политика и события в стране и мире 4302
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 31
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

"Крылья Советов": болельщики могут предлагать клубу игроков для усиления

Руководитель селекционной службы "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал о поиске новичков.

"Планируем подписать двух новичков до первого сбора, который пройдет в Сербии. В целом усиления нужны по всем линиям, кроме вратарской, где сейчас с возвращением Гиорги Лория у нас будет два опытных голкипера.

Ищем двух центральных защитников, крайнего защитника, флангового полузащитника, игрока "бокс ту бокс" и в линию атаки.

Болельщики тоже могут предлагать селекционному отделу "Крыльев" свои идеи – в твиттере или на клубную почту", – цитирует Циклаури официальный сайт клуба.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 11:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.