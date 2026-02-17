Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Экс-глава "Локо" ответила, как финансовые проблемы РЖД повлияют на команду

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о финансовых проблемах РЖД.
Фото: "Чемпионат"
По словам Смородской, финансовое положение РЖД может повлиять на "Локомотив".

"Не знаю подробностей, но тоже читаю новости о том, что РЖД грозит банкротство. Объем перевозок снизился, долг накопился дикий. Без поддержки государства они не выстоят.

Конечно, это может повлиять на "Локомотив" — наверное, их ждет существенное сокращение бюджета на следующий год.
Прямо сейчас, понятно, ничего не поменяется, а вот в следующем году — вполне ожидаемо", — приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Отметим, что РЖД является генеральным спонсором "Локомотива". Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания имеет долг размером порядка 4 триллионов рублей и начала распродавать имущество для его погашения.

Также сообщалось, что московский клуб представил финансовую отчетность за предыдущий год, согласно которому разница между доходами и расходами превысила 442 миллиона рублей. По завершении отчетного периода на счету "Локомотива" осталось 296 миллионов рублей.

Команда Михаила Галактионова завершила первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров железнодорожники набрали 37 очков.

