Экс-глава "Локо" ответила, как финансовые проблемы РЖД повлияют на команду

"Не знаю подробностей, но тоже читаю новости о том, что РЖД грозит банкротство. Объем перевозок снизился, долг накопился дикий. Без поддержки государства они не выстоят.
Конечно, это может повлиять на "Локомотив" — наверное, их ждет существенное сокращение бюджета на следующий год.Прямо сейчас, понятно, ничего не поменяется, а вот в следующем году — вполне ожидаемо", — приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Отметим, что РЖД является генеральным спонсором "Локомотива". Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания имеет долг размером порядка 4 триллионов рублей и начала распродавать имущество для его погашения.
Также сообщалось, что московский клуб представил финансовую отчетность за предыдущий год, согласно которому разница между доходами и расходами превысила 442 миллиона рублей. По завершении отчетного периода на счету "Локомотива" осталось 296 миллионов рублей.
Команда Михаила Галактионова завершила первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров железнодорожники набрали 37 очков.