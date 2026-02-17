Матчи Скрыть

Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Семак отметил, что его подопечные тяжело входили в игру, но смогли создать неплохие моменты в атаке и обороне.

"Хороший матч, много борьбы. Понятно, что сейчас каждый день состояние игроков и команды может меняться, каждый день имеет значение. Поначалу сложно входили в игру, посвежее, как мне показалось, игроки "Краснодара" были.

Но в целом по моментам неплохо сегодня сыграли: достаточно надёжно в обороне и в атаке создавали неплохие моменты.
Хорошая игра, хороший соперник", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Товарищеский матч "Зенита" с "Краснодаром" состоялся во вторник, 17 февраля в рамках зимних сборов. Команды встретились на стадионе "Джебель-Али" в Дубае. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол забил нападающий санкт-петербуржцев Максим Глушенков.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги "Краснодар" занимает первое место с 40 очками после 18-ти туров. "Зенит" идет вторым, уступая "быкам" одно очко.

