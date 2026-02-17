Матчи Скрыть

Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Главный тренер "Зенита" оценил дебют Дурана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о выступлении новичка команды Джона Дурана в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Семак заявил, что Дуран хорошо работает с мячом.

"Как я уже говорил, его качества видны.

Игрок, который хорошо работает с мячом, быстрый.
Нужно набирать функциональное состояние, немножко адаптироваться в команде. Партнёры должны привыкнуть, а он сам — втянуться в игровой и тренировочный ритм, привыкнуть к тренировкам. Ему дали время сегодня, думали, что меньше сыграет, но, в принципе, он нормально себя чувствовал, поэтому дали ему немножко больше", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Джон Дуран стал игроком "Зенита" в текущее зимнее трансферное окно. Он перешил в российский клуб на правах аренды из "Аль-Насра". Игрок подписал трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до конца нынешнего сезона.

"Зенит" провел товарищескую встречу с "Краснодаром" в рамках зимних сборов во вторник, 17 февраля. Матч состоялся в Дубае и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Автором единственного гола стал нападающий санкт-петербуржцев Максим Глушенков.

