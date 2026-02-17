Главный тренер "Зенита" оценил дебют Дурана

"Как я уже говорил, его качества видны.
Игрок, который хорошо работает с мячом, быстрый.Нужно набирать функциональное состояние, немножко адаптироваться в команде. Партнёры должны привыкнуть, а он сам — втянуться в игровой и тренировочный ритм, привыкнуть к тренировкам. Ему дали время сегодня, думали, что меньше сыграет, но, в принципе, он нормально себя чувствовал, поэтому дали ему немножко больше", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Джон Дуран стал игроком "Зенита" в текущее зимнее трансферное окно. Он перешил в российский клуб на правах аренды из "Аль-Насра". Игрок подписал трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до конца нынешнего сезона.
"Зенит" провел товарищескую встречу с "Краснодаром" в рамках зимних сборов во вторник, 17 февраля. Матч состоялся в Дубае и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Автором единственного гола стал нападающий санкт-петербуржцев Максим Глушенков.