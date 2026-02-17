"Чтобы не было такого, как с Бариновым". Булыкин – о продлении Митрюшкина в "Локо"

"Здорово, что задумались подписаться с Митрюшкиным.
Я думаю, это правильно – за сезон разговаривать с футболистом о контракте, а не тянуть до последнего, как с Бариновым. И потом ещё упустить игрока.Хоть и за деньги, но футболиста уровня сборной тяжело заменить, тем более теми деньгами, которые они получили за него от ЦСКА", – приводит слова Булыкина Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" заинтересован в продлении трудового соглашения с Антоном Митрюшкиным. В начале февраля стало известно, что вратарь стал капитаном команды. До него капитанскую повязку носил полузащитник Дмитрий Баринов, который покинул железнодорожников в зимнее трансферное окно.
Действующий контракт 30-летнего футболиста с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2026/27. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансефрная стоимость Митрюшкина оценивается в 2,5 миллиона евро.