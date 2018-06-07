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Правительство Пермского края выделит "Амкару" 201 млн рублей на 2018 год

Государственное финансирование "Амкара" будет продолжено, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края.

"Правительство Пермского края понимает важность и значимость профессиональных клубов в спортивной пирамиде региона, поэтому ежегодно на их поддержку выделяются значительные средства. В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 миллион рублей. Из них 201 миллион предусмотрен на "Амкар".

В общей сложности в период с 2015 по 2018 годы футбольному клубу из краевого бюджета выделено 1 миллиард 425 миллионов рублей.

Финансирование профессиональных клубов в Пермском крае осуществляется на паритетных условиях – 50/50, эта схема сохранится и в дальнейшем.

Кроме того, улучшается материально-техническая база. В Перми построен крытый футбольный манеж, где будут готовиться молодые футболисты, кадровый резерв для "Амкара".

Еще одним шагом стало создание команды "Звезда", которая будет заявлена в ПФЛ. Это не альтернатива "Амкару", а возможность выпускникам футбольных школ совершенствовать свое мастерство и получить возможность заявить о себе, защищая цвета родного региона", – сказано в заявлении.

Sports.ru
Теги: Амкар
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