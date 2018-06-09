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Михаил Боярский: буду ходить на "Петровский" теперь уже на другие команды

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказал свое мнение о ликвидации "Тосно".

"Можно было приходить еще раз на стадион "Петровский", когда играл "Тосно", всегда с удовольствием посещаю эту арену, мне она ближе и дороже, чем "Крестовский". При возможности буду ходить на "Петровский" теперь уже на другие команды, если они там будут играть", - цитирует Боярского "Р-Спорт".
Теги: Боярский
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№1 Написал: Asking (Сегодня, 18:11) #
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Джоан Роулинг, "Фантастические твари и где они обитают". Том первый, глава первая. Запитерские флюгеры smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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