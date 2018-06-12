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Ташаев поедет на первый летний сбор с "Динамо"

Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Ташаев будет тренироваться вместе с "Динамо" на первом учебно-тренировочном сборе команды.

Игроки "Динамо" выйдут из отпуска 15 июня, в этот день у команды запланировано медицинское обследование. 17-го бело-голубые отправятся на первый зарубежный сбор, который продлится до 1 июля. Там команда планирует провести три контрольных матча.


Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы "Спартак" и "Зенит".
Теги: Ташаев Динамо
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