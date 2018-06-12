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Милан Бадель не перейдет в "Спартак"

Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель не перейдет в "Спартак".

Как сообщает star.com.tr, футболист продолжит карьеру в одном из итальянских клубов.

В минувшем сезоне Бадель провел 33 игры во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 передачу.
Теги: Фиорентина Спартак Трансферы
Сегодня, 16:37
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№9 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Химки»
Всплеснула disappointed_relieved
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№8 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
А Зобнин-Ханни, ну очень ты насмешил.

Ну-ну... Ханни как адаптировался - пошел клепать результативность. У него 7 игр, причем ни в одной на весь матч не выходил в РПЛ - и на 7 полуигр - 2 гола, 2 голевых. А Зобнину явно нехрен делать на фланге, а вот бокс-ту-бокс - это его.
По Фернандо, единственное что ему можно в упрек поставить - режим. Из отпуска - всегда с лишним весом


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Жаль, но есть и другие..

Ага,переходим к плану В Швец)))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: следующий (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: ПУЛОвер
И пес с ним...
Фернандо-Зобнин-Ханни равно сильнейший центр в РФПЛ:

Да плакать вам не стоит. Он уже не молод, да и статистика за сезон у него не очень.
Что же касается вашего центра......... то, Фернандо очень хорош, но только когда не очень плох. А Зобнин-Ханни, ну очень ты насмешил.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
И Месси не перейдет в Спартак и Дзагоев и не перейдет в Спартак и много кто еще.)))
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:14) #
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Жаль, но есть и другие..
Бадель конечно хорош, но не молод и уже без стимулов в карьере, доигрывать будет скорее всего..
Если конечно клуб из верхов итальянской лиги не возьмёт..
Посмотрим ещё как он себя на ЧМ покажет..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 17:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
laughing

joy
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 17:07) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
И пес с ним... Фернандо-Зобнин-Ханни равно сильнейший центр в РФПЛ.
Это ослоухим надо думать, кто у них там пылить будет, а то снова придется пыль с Рахитича стряхивать да на поле выгонять... Хоть тушкой, хоть чучелом smile


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 16:38) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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