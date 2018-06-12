Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель не перейдет в "Спартак".Как сообщает star.com.tr, футболист продолжит карьеру в одном из итальянских клубов.В минувшем сезоне Бадель провел 33 игры во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 передачу.