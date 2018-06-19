Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев затронул тему низкого уровня развития отечественного футбола в регионах."Клубы закрываются. Это уже тенденция. Очень жаль. И чем дальше, тем больше будет таких команд. Деньги ведь есть, вопрос лишь в организации. Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет. А если ничего не говорят и ему футбол не нужен, то клуб умрет.Очень важно, чтобы провинция жила и ей надо помогать. Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба. Финансы — да, безусловно, но должна быть организация и она важнее всего. Можно и на улице играть — вспомните условия в СССР. Это какие-то шикарные условия что ли были? Играли, где попало и играли хорошо. А болельщиков сколько приходилоДля меня это самое важное. С нынешней позицией мы катимся вниз, российский футбол идет в никуда. Если будут исчезать клубы-доноры российского футбола, за МКАДом, то к чему мы придем? Чистых москвичей в московских клубах играет ведь четыре человека: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук из "Динамо".Остальные не из Москвы и пришли туда в 14 лет и позже. Азы они получали вне Москвы. И мы сейчас это все перечеркиваем! И закончится все тем, что в чемпионате России будут играть Москва и Московская область. Это как чемпионат Аргентины — Буэнос-Айрес и его пригород. То есть, это будут Москва, Химки, Тула, ближайшие областные города и, может быть, Санкт-Петербург, где добавят еще несколько команд. Вот этим все и закончится, если эта тенденция продолжится", — сказал Бердыев.