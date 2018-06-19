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Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев затронул тему низкого уровня развития отечественного футбола в регионах.

"Клубы закрываются. Это уже тенденция. Очень жаль. И чем дальше, тем больше будет таких команд. Деньги ведь есть, вопрос лишь в организации. Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет. А если ничего не говорят и ему футбол не нужен, то клуб умрет.

Очень важно, чтобы провинция жила и ей надо помогать. Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба. Финансы — да, безусловно, но должна быть организация и она важнее всего. Можно и на улице играть — вспомните условия в СССР. Это какие-то шикарные условия что ли были? Играли, где попало и играли хорошо. А болельщиков сколько приходило

Для меня это самое важное. С нынешней позицией мы катимся вниз, российский футбол идет в никуда. Если будут исчезать клубы-доноры российского футбола, за МКАДом, то к чему мы придем? Чистых москвичей в московских клубах играет ведь четыре человека: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук из "Динамо".

Остальные не из Москвы и пришли туда в 14 лет и позже. Азы они получали вне Москвы. И мы сейчас это все перечеркиваем! И закончится все тем, что в чемпионате России будут играть Москва и Московская область. Это как чемпионат Аргентины — Буэнос-Айрес и его пригород. То есть, это будут Москва, Химки, Тула, ближайшие областные города и, может быть, Санкт-Петербург, где добавят еще несколько команд. Вот этим все и закончится, если эта тенденция продолжится", — сказал Бердыев.

БИЗНЕС Online.
Теги: Бердыев
Сегодня, 13:26
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23
(9)
№23 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:15) #
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Болеет за:
«Краснодар»
verhdon27,
насчет "Динамо"(Санкт-Петербург) ближайшие 6лет(если ничего не произойдет) можешь не беспокоиться. Его будет содержать друг ботоксного карлика Ротенберг,который сейчас содержит хоккейный клуб "Сочи"
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№22 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Бердыев абсолютно прав! В ближайшие 2-3 года РФПЛ покинут Ростов, Крылья Советов (Самара) и Урал (Екатеринбург) (если уж не в этом сезоне). Татарстан (республика богатая) конечно в состоянии содержать и спонсировать ФК "Рубин". А в таких городах как Калининград, Саранск, Сочи, Нижний Новгород и Волгоград, скоро команд даже уровня ФНЛ не будет. А ведь все эти города теперь обладают стадионами 45 тысячниками. Разве что найдутся спонсоры в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской области и Якутии, чтобы содержать (хотя бы под своим именем) команды в городах с большими футбольными традициями как Волгоград, Самара и Ростов (Виктор Понедельник, Дмитрий Ананко , Дмитрий Кириченко, Роман Адамов, Алексей Ерёменко, Сергей Балахнин, Антон Рогочий , Юрий Ковтун, Андрей Федьков, Денис Глушаков и.т.д. и.т.п.)
Ведь кто-то же будет содержать Динамо (Санкт Петербург) в Сочи?
Но ".....Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба......" (К.Бердыев)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№21 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Первую футбольную команду и первый стадион в стране построил на свои деньги частник Савва Морозов. А вам бы лишь к бюджету страны присосаться. Пойди лучше спонсора найди или частник пилить бабло не даст - оно ему не чужое из бюджета?


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№20 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Может хватит уже? Уже зарплатц срезать стали бюджетникам.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№19 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
Москва Химки Тула
без "северных бомжей" - а а я согласен

Тварь узколобая
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№18 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Государство должно поддерживать спорт на уровне ДЮСШ

Государство должно поддерживать спорт на уровне ДЮСШ физкультуры. Все остальное должно финансироваться из частных средств
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№17 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 14:10) #
  • +6
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Бердыев не совсем прав. Многие клубы прекращают существование из-за неэффективного расходования средств. А порой из-за банального распила. Кроме того необоснованно завышенные контракты игроков и персонала, не окупаемость вложений также подстегивают процесс.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Государство должно поддерживать спорт на уровне ДЮСШ. Для того что-бы не содержать клубы уровня ПЛ из бюджета есть голландский опыт...растим своих пацанов и пусть они представляют этот регион, доросли до большего-продали...и т.д., если хочет корпорация понты колотить -содержи команду за счет своих доходов (и Газпрома касается). Пример-Исландия, в пятерке РФПЛ точно была-бы с бюджетом в разы меньшем, чем у других.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:07) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Филимонов
Он в Рубине на три жизни себе напилил


Даже в Ебенях Российской Империи должно быть известно, что денег много не бывает...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну уж не Курбану об этом рассуждать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Лимит бюджета-3 млрд рубл.
все что сверху- 50/50. Половину отдай в общий котел.который делится на 16 команд поровну.
и всё.
и получится вспомоществование от газпрема.лукойла ,россетей и т.д.- всему Россискомку футболу.
Готов лично немедленно возглавить РФС и провести реформу.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Korsar123
Доходит до того, что футбол в провинции уже не интересен...


Он болельщикам не интересен! А вот футбольным "функционерам" он весьма интересен.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
На на что Бердыев тогда кушать будет?

Он в Рубине на три жизни себе напилил
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Чистых москвичей в московских клубах играет ведь четыре человека: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук из "Динамо".

А Тарасов, Комбаров, Игнашевич, Березуцкие, Набабкин? Джикия? Жамалетдинов, Чалов, Дениска Давыдов (пусть и не играет)? Ташаев?
Дохрена москвичей в московских клубах, явно не 4 человека.. Или как определяется "чистота"?


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:47) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Филимонов
Бюджетные деньги и без футбола есть на что тратить


На на что Бердыев тогда кушать будет?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№8 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Торпедо это расскажи. К нему скоро ЦКГ прибавится. Да и головой думать надо, когда Габулов в команде, каждый год в ЕК играющей - получает меньше, чем в Туле, там не игравшей вообще - что-то тут не так. Да и ты помнится из Рубина вылетал со скандалом, связаным с деньгами...


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (2)
online

Доходит до того, что футбол в провинции уже не интересен...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет.

Туркмен с ума сошел. Не должен футбол финансироваться из бюджетов. Бюджетные деньги и без футбола есть на что тратить
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:45) #
  • -3
  •  (11)
online

А Бердыев еще и врун, оказывается. Не туркмену чистых москвичей считать...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно, метрополия должна играть и смотреть футбол, а колонии все это дело финансировать.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:42) #
  • +7
  •  (11)
online

Если не грабить регионы,то деньги на футбол найдутся и без помощи из центра
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:35) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Москва Химки Тула
без "северных бомжей" - а а я согласен
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:33) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
так оно и есть. где деньги там и футбол
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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