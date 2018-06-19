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Депутат Госдумы Лебедев: о чем говорит Бердыев? Тут и без футбола денег не хватает

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал слова главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева, о том что футбол в провинции умирает.

"Футбол – это деньги. Чтобы клуб участвовал в премьер-лиге, развивался, покупал игроков, попадал в европейские турниры, ему нужно финансирование, спонсоры. Мы всегда выступали против того, чтобы вешать финансирование команд на бюджеты субъектов. Там имеются другие социальные задачи – стипендии, пенсии, зарплаты. Сейчас на все это денег не хватает, а тут еще футбол.

Такие команды как "Амкар"... Конечно, жалко болельщиков пермского края, но не может губернатор содержать футбольную команду. Так же как и "Тосно". Спонсор свои обязательства выполнил, а губернатор говорит: "У меня денег нет". Зачем, спрашивается, ты в эту историю лез, если у тебя нет средств. Мы все равно придем к тому, что футбол будет развиваться на частные деньги. Ничего удивительного в этом нет, процесс болезненный, но мы придем к этому", - цитирует Лебедева Спорт-Экспресс.
Теги: Бердыев
Сегодня, 14:09
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№18 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 15:22) #
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online

Цитата: verhdon27
Господин Лебедев! А давайте мы ликвидируем в России профессиональный футбол, распустим Государственную Думу, отменим частную собственность на средства производства и.т.д.. Пусть на новых стадионах играют любители из заводских, фабричных и армейских команд с доплатой за участие в первенстве России и за игру в сборной! Давайте! Большинство народа будет за! Не верите? Проведите референдум!

Так надо команды из госбюджета спонсировать,или не надо?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№17 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Господин Лебедев! А давайте мы ликвидируем в России профессиональный футбол, распустим Государственную Думу, отменим частную собственность на средства производства и.т.д.. Пусть на новых стадионах играют любители из заводских, фабричных и армейских команд с доплатой за участие в первенстве России и за игру в сборной! Давайте! Большинство народа будет за! Не верите? Проведите референдум!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№16 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вас мразей надо надо на Бутово с Коммунаркой вывозить
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: робот
Молочный завод или щвейная фабрика?

и те налогами задушены...


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: MIG
.. можно провинции и не помогать - только и она со временем спросит: "а на кой хрен нам Москва, с ее Лебедевыми, и ее управление?"

А разве это плохо, если она в состав Китая захочет войти?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: робот (Сегодня, 14:56) #
  • +1
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Болеет за:
«Шинник»
Какие спонсоры в провинции? Молочный завод или щвейная фабрика? Даже если есть где -то путное предприятие в глубинке физически, офис все равно в столице и регистрация там же, ну и налоги туда. Все бабки в Москву или за бугор вывозят из провинции и толстосумы все там. Зачем они будут вкладывать туда где не живут?
Регистрация: 7.01.2014 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:46) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Подождите..
как *Не хватает*?
а вставание с колен ?
а рост цен на невдь ?
а недавнее повышение цен на топливо ?

а очередные майские указы как реализовывать-то собирались ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Два вора - Бердый да Лебедев


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ни одного коммента про Зенит и Газпром. Буду первым.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: casabl (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (2)

Вот когда вернёте сбежавшие деньги в страну, сделаете локализацию , инвестицию деньги в страну и это возвращение выгодным, тогда и можно говорить о футболе. А на бюджет нельзя садиться НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Игорь Сербский (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (3)

согласен
Регистрация: 12.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:27) #
  • +4
  •  (8)

.. можно провинции и не помогать - только и она со временем спросит: "а на кой хрен нам Москва, с ее Лебедевыми, и ее управление?"


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№6 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (4)
online

Я вот считаю, что деньги - это побочное. Можно жить и без этого скарпа.
Речь о социальной функции спорта в регионах. Чтобы детям было куда сходить, например.
Никто не мешает вышку играть по зональному принципу, как во втором дивизионе, а потом устраивать плей-офф среди лучших.
Было бы желание.


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
И папа у него ***,и сам он сученыш!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Клим Климов (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (3)

Все верно!! Нам такой футбол не нужен!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:15) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Тут и без футбола денег не хватает

Футбол дак значит виноват, а ваши зарплаты соизмеримы с выполняемой вами работой? Начните с себя, товарищи депутаты. А то сразу надо прикрываться студентами, пенсионерами...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (1)
online

А где в России частные деньги? Правильно - за бугром. А если и здесь, никто ими светиться не будет - отберут в любой момент.


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 14:11) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В кои веки жирик младший, что-то умное сказал
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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