Третьим будешь? Франция пробилась в плей-офф следом за Россией и Уругваем

Чемпионат мира-2018

Группа C. 2-й тур

Стадион: Екатеринбург Арена

Франция – Перу

Гол: Мбаппе, 35

Ваше благородие, госпожа Удача

Фестиваль «Нашествие»

Билетика не найдется?

Что нового?

С огнем в глазах

Дело сделано?



Начало тайма имени Фарфана

А дальше что?

Сборная Франции выиграла у Перу (вновь не без проблем) и стала третьим участником чемпионата мира, обеспечившим себе выход в плей-офф.рассказывает о матче, в котором в очередной раз перуанские болельщики проявили себя лучше, чем перуанские футболисты.Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Юмтити, Канте, Погба (Н'Зонзи, 88), Матюиди, Мбаппе (Дембеле,75), Жиру, Гризманн (Фекир,80)Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Йотун (Фарфан, 46), Акино, Куэва (Руидиас, 83), Флорес, Каррильо, ГеррероМатюиди, 16, Герреро, 22, Акино, 80, Погба, 85Нынешние соперники провели первый тур по-разному. Перуанцы играли гораздо лучше Дании, не реализовали множество моментов, не забили пенальти (Куэва пробил под стать своей фамилии), а во втором тайме пропустили гол. У сборной Франции, являющейся одним из фаворитов, получилось ровным счетом наоборот – победа при довольно блеклой игре, которую можно назвать технологической. Все-таки пенальти был назначен в ворота Австралии благодаря системе VAR, а три очка взять удалось за счет системы видеофиксации гола. Впрочем, трудный старт фаворитов – один из трендов российского мундиаля.На прошлом чемпионате мира многим больше всего запомнились болельщики из Уругвая и Колумбии, в этот раз на сцену вышли другие представители Латинской Америки – перуанцы создали, пожалуй, самый масштабный перфоманс в истории Саранска, устроив шествие из 10 тысяч человек. Столицу Мордовии от Екатеринбурга отделяет почти 1400 км, но первые представители этой страны появились еще за несколько дней до матча, что же говорить о заключительных часах перед свистком главного арбитра. Перуанцы не только спели гимн так, что было слышно в любой точке Екатеринбурга, но и оглушительно освистали французов на разминке, Трезеге, стоявшему возле кромки поля, оставалось удивляться.Доходило до того, что перед матчем один представитель этой страны с мольбой в глазах спросил меня о имеющемся билете, помочь ему я был не в силах, к большому сожалению. В плане поддержки французы не смогли оказать достойного сопротивления, но получили подкрепление в лице русских болельщиков, предпочитающих майки с Гризманном и, что немного удивительно, Анри.В первом туре Екатеринбург стал одним из разочарований чемпионата мира по причине пустых центральных мест. Было выдвинуто две основных версии – перекупы и места для спонсоров ФИФА, которые не были заняты. Сама Международная федерация футбола выступила с заявлением, что будет проведено расследование, но его результатов мы пока не знаем. В этот же ситуация заметно улучшилась (на 5 тысяч зрителей больше), но все равно можно было заметить пустующие места и несколько рядов.Французов много вещей не устроило в первой игре – проснувшаяся у Умтити любовь к волейболу, Мбаппе, старавшийся обвести всю команду и плохо, игравший в защите, Погба, замене которого после первого тайма никто не бы не удивился. Напрашивались изменения, но тот же Поль предпочел меняться внешне, представив новую прическу. Интересно, что же он припас для Дании. Пока у них с Неймаром на двоих один гол, зато дважды меняли имидж.Дидье Дешам сделал два изменения по сравнению с матчем против Австралии – Матюиди сменил Толиссо, а Дембеле уступил место Жиру, что позволяло Гризманну играть в оттяжке, все как он любит, кстати, Дешаму уже не привыкать подстраиваться под него, подобное было и на Евро. Главный тренер Перу также сделал две перестановки – имевший повреждение Тапиа поменялся с Акино, а Фарфан остался на самейке, зато Герреро оказался в стартовом составе, а ведь в прошлом матче они отлично взаимодействовали.С первых минут перуанцы показали, что им нужна инициатива, мы уже привыкли, что они склонны играть сердцем, эмоционально, в смелый и открытый футбол, тем более, что турнирная таблица обязывает. Болельщикам такое нравится, но команде зачастую не хватает компактности в обороне, а высочайший темп создает позиционные ошибки сзади и досадные промахи впереди, как было в первом матче.Латиноамериканцам позволили порезвиться только первые 10 минут, а вот в следующую пятиминутку уместились 4 опасных удара французов – дважды бил Гризманн, Варан после розыгрыша углового, еще раз приложился Погба из-за пределов штрафной. Дальше игра шла больше в середине поля, а чемпионы мира 1998 года нередко увлекались академизмом, за что чуть не поплатились на 30-й минуте, когда удар Герреро отбил Льорис, проводивший сотый матч за национальную сборную.Полчаса прошли и стали появляться свободные зоны, чего те же австралийцы не позволяли, но у перуанцев другой характер, другой менталитет. "Синим" только этого и надо было: Гризманн протащил мяч до штрафной, отдал на Жиру, мяч рикошетом от защитника перелетел через вратаря, но там уже ждал Мбаппе, счет открыт. Дальше французы стали действовать от соперника, которому нужно было отыгрываться. Они спокойно согласились на эту роль и раза за разом улетали в контратаки, используя свободное пространство, но все же сохранили интригу для второго таймаНа второй тайм перуанцы вышли с двумя новыми игроками – Санта-Марией и Фарфаном, который чуть ли первым движением попытался вырубить Умтити, защитнику "Барселоны" понадобилось две минуты, но носилки, появившиеся на поле, все-таки не пригодились. Затем Джеффесрон скинул на Акино, проверившего левую крестовину, хорошее такое усиление.Перуанцы наседали, наседали, но до прямых угроз владениям Льориса дело практически не доходило, не хватало взаимопонимания в завершающей стадии. Французы не чурались тянуть время, чего только стоит замена Мбаппе, находившегося на дальней бровке, он шел где-то минуту, успев за это время пожать руки не только своим, но и соперникам. Команда Рикардо Гареки так и не сподобилась на финальный штурм, она терпит второе поражение подряд после долгой беспроигрышной серии и теряет шансы на выход в плей-офф. Видимо, именно по этому поводу уже в компенсированное время пошел дождь на арене. В отношении победителей возникает вопрос, имея Таких игроков и "такую" игру, далеко ли они пройдут по турнирной сетке?Перуанцам в России осталось провести один матч – своим появлением болельщики этой страны, которую многие успели полюбить, 26 июня порадуют Сочи, где состоится матч с мотивированной Австралией. Франция в этот же день сыграет в "Лужниках" с Данией, вполне возможно, что соперником "синих" по 1/8 финала может оказаться Аргентина.