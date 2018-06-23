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11:26
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (5)
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (5)
11:06
Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (8)
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Борис Игнатьев: требование USADA проверить на допинг сборную России? Убежден, что это происки (1)
10:04
Гранит Джака о своем жесте: это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители (5)
Гранит Джака о своем жесте: это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители (5)
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Генсек футбольного союза Сербии: просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово (3)
Генсек футбольного союза Сербии: просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово (3)
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Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает (4)
Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает (4)
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Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией (16)
Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией (16)
"Ахмат" сыграет товарищеский матч со сборной Египта
Сборная Египта проведет товарищеский матч с "Ахматом". Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
"Самая лучшая команда, после России, конечно", - добавил Кадыров.
Кадыров отметил, что договоренность о встрече уже достигнута.
"Самая лучшая команда, после России, конечно", - добавил Кадыров.
Кадыров отметил, что договоренность о встрече уже достигнута.
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