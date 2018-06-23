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"Ахмат" сыграет товарищеский матч со сборной Египта

Сборная Египта проведет товарищеский матч с "Ахматом". Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Самая лучшая команда, после России, конечно", - добавил Кадыров.

Кадыров отметил, что договоренность о встрече уже достигнута.
Теги: Ахмат Сборная Египта
Сегодня, 15:20
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№2 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 16:23) #
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Терек
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Любой каприз за деньги аль-Кадырова. То бишь за государственные.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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