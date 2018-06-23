"Ахмат" сыграет товарищеский матч со сборной Египта

Сборная Египта проведет товарищеский матч с "Ахматом". Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1"."Самая лучшая команда, после России, конечно", - добавил Кадыров.Кадыров отметил, что договоренность о встрече уже достигнута.