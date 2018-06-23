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"Рубин" арендовал Хорена Байрамяна

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян перешел в "Рубин" на правах аренды, информирует твиттер казанского клуба.

26-летний хавбек проведет в Казани весь следующий сезон.

В минувшем сезоне Байрамян провел 17 матчей в составе "Ростова" и забил один гол.
Теги: Байрамян Ростов Рубин Трансферы
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