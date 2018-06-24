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"Ювентус" потерял интерес к Александру Головину

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин перестал считаться главной трансферной целью туринского "Ювентуса". Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, яркое выступление 22-летнего футболиста на чемпионате мира – 2018 привело к увеличению его трансферной стоимости, а также обратило внимание других топовых английских клубов. Московский ЦСКА готов продать футболиста только за 25 миллионов евро, что не устраивает итальянский клуб. К тому же "Ювентус" уже подписал контракт с Эмре Джаном.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предлагал ЦСКА за трансфер Головина 20 миллионов.
Теги: Головин ЦСКА Ювентус Трансферы
Сегодня, 19:02
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№35 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 20:59) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: SPV
Потребуй в аптеке себе успокоительное, а что а вдруг?

как твоя жопа после круговых занятий с болельщиками ЦСКА? отошла уже? laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№34 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Милан»
Цитата: лад
Нет, нам итальянский футбол не подходит. Английский будет по-жирнее.

Киприотский вам всамый раз, и этого(кто он там Габулин?) заберут за 100к
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№33 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Скорее всего СМИ потеряли интерес к теме Головин - Ювентус.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№32 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Илюша-дурачок опять с нескольких аков заходит. Совсем головой тронулся. В сказках есть Иван дурак. А на РУФУ Ильюша дурак. Герой народных сказок. Правда он сам сказочник тот.
Регистрация: 30.07.2013 [жалоба]
№31 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
и под 30 Лямов требовать, и так трансферный рынок с ума сошел

Потребуй в аптеке себе успокоительное, а что а вдруг? joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№30 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:24) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Срач, срач, да будет срач!!!!!

Очень интересно послушать мнения выдающихся экспертов и финансистов собравшихся на этом сайте :-))))))

Египетский нарик уже здесь :-)))).
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№29 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (1)

торопится не надо... пока самим Головин необходим, думаю, что есть предложения, но надо хоть сезон подержать в команде, пока Жемалетдинов и другие подтянутся...
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№28 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
И хорошо.

Согласен. Надеюсь, Головин еще за ЦСКА поиграет. И хорошо поиграет! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№27 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 20:23) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
как же у болельщиков говно клуба спортака горит laughing как жаль что их обезьяна промес даже за 10 накуй никому не нужна satisfied
а по теме, это отлично, после матчей 1/8 можно спокойно и под 30 Лямов требовать, и так трансферный рынок с ума сошел
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№26 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (1)

Ломят цену напрасно.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№25 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Нет, нам итальянский футбол не подходит. Английский будет по-жирнее.

Там тоже не дураки сидят)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№24 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (3)

Узнаю старый хитрожопый Ювентус. Но иногда и они обламываются с такими театральными играми.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№23 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (2)

Короче с конями все как обычно . Сначала протупят , потом ни кому уже ни чего не продадут . А парень угробит карьеру . Хотя с другой стороны , в рашке и так норм платят , зачем ему Ювентус
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№22 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В базарный день 5 копеек цена Головина. Как говорится, это объективная реальность.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№21 Написал: лад USSR (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Нет, нам итальянский футбол не подходит. Английский будет по-жирнее.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Радослав Ковач
Нужно было за 20-ку отдавать... Не факт, что еще столько же кто-нибудь предложит...

Беда в том что никто даже 10 не давал, любите вы просто утиные истории
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№19 Написал: avnik море (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цирк закончился и клоун никому не нужен? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№18 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Вот и прекрасно. Нищеброды туринские

...сказали олигархи песчанных карьеров, на всякий пожарный спрятав рученки в карманы - а то вдруг Авена ветром надует...
Ну что, Пончик? Покатал по картофельным грядкам тележку с 25 лямами? stuck_out_tongue_winking_eye Я так смотрю, вам скоро в серию А надо будет заявляться - уже в команде два итальянца... Один рукожопит за Юве с 2011 года, второй, как говорили еще недавно уже почти совсем перешел, и тоже в Ювентус!

Цитата: Kolpino2
Только если живыми игроками расплатиться.

У вас игроки оживляются только в день получки. smile Расплачивайтесь тушками игрунцов. "Дешево продается мумия Нае6улина! Известен способностью устроить финансовый нагибулен любому политпроекту"


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (9)

И хорошо. Пока цена не превышает потенциальные потери от ухода...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№16 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: К.А.
бомжары 25 дадут

Только если живыми игроками расплатиться. А чего? У нас игроков по арендам раскидано, а у ЦСКА нехватка.
P.S. Что за яркое выступление Головина на ЧМ?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Никто и не сомневался.

Ослята очень верили
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:38) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»

Радослав Ковач,
бомжары 25 дадут


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»


СМИ: КАНСЕЛУ В БЛИЖАЙШИЕ 48 ЧАСОВ ПЕРЕЙДЕТ В "ЮВЕНТУС"


По информации La Gazzetta dello Sport, игрок прибудет в Турин в ближайшие 48 часов и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 38 миллионов евро. При этом только 10-12 из них будут заплачены сразу же.

24-летний португалец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Интер". В 28 матчах он забил один мяч при четырех голевых передачах.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как так, Созин же сказал, что ЦСКА мало просит? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нужно было за 20-ку отдавать... Не факт, что еще столько же кто-нибудь предложит...
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
truLALA,
да как ты можешь сомневаться?это ж сам Головин!видал как он с египтом блистал?то то же.
если без стеба,то если интерес был и реально давали 20-ку,то...гнидер теперь не только локти себе кусать будет.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Милан»
"ЮВЕНТУС" ПОТЕРЯЛ ИНТЕРЕС К АЛЕКСАНДРУ ГОЛОВИНУ
sweat_smile прогнозируемо, а был ли мальчик? stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 19:19) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
Вот и прекрасно. Нищеброды туринские, а Головин нам самим на сезон ещё пригодится

да жадность ёпт!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: stainless (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Вот и прекрасно. Нищеброды туринские, а Головин нам самим на сезон ещё пригодится
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:14) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Никто и не сомневался.
Таких молодых, техничных и работоспособных игроков пруд пруди в Европе.
Максимум любой итальянский клуб взял бы его лимонов за 8-10, но уж никак не за 25, как писали.
Да и в Юве ставят очень амбициозные задачи и приглашают уже зрелых мастеров, а Головин пока на высоком уровне не более двух сезонов играет, пусть в Цска еще ума наберется футбольного.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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