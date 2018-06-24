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"Ювентус" потерял интерес к Александру Головину
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин перестал считаться главной трансферной целью туринского "Ювентуса". Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, яркое выступление 22-летнего футболиста на чемпионате мира – 2018 привело к увеличению его трансферной стоимости, а также обратило внимание других топовых английских клубов. Московский ЦСКА готов продать футболиста только за 25 миллионов евро, что не устраивает итальянский клуб. К тому же "Ювентус" уже подписал контракт с Эмре Джаном.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" предлагал ЦСКА за трансфер Головина 20 миллионов.
По данным источника, яркое выступление 22-летнего футболиста на чемпионате мира – 2018 привело к увеличению его трансферной стоимости, а также обратило внимание других топовых английских клубов. Московский ЦСКА готов продать футболиста только за 25 миллионов евро, что не устраивает итальянский клуб. К тому же "Ювентус" уже подписал контракт с Эмре Джаном.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" предлагал ЦСКА за трансфер Головина 20 миллионов.
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