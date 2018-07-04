A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: на тренировочный сбор ЦСКА в Австрии приехал бразильский защитник Родриго Бекао

Бразильский защитник Родриго Бекао приехал на сбор ЦСКА в австрийский Бад-Татцмансдорф.

О трансфере игрока из клуба «Баия» может быть объявлено в ближайшие дни. Скорее всего, футболиста возьмут в годичную аренду.

22-летний футболист выступает на позиции центрального защитника. Его рост составляет 191 сантиметр, он правша. В 2018 году он принял участие только в пяти матчах своей команды, большую часть сезона пропустив из-за травмы.

Sport24
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
то, что у нас нет денег - мы и сами шутить умеем

Уже свое отшутили))) А покупки Страндбергов и бразильских лавочников - это не от того, что денег нет, а от того, что нет мозгов. Киминсон и то логичней - хоть молодой был, этому 22, хрусталь и вдобавок лавочник, таких с российским паспортом в любом дворе набрать можно бесплатно


--------------------
Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лис-Ной О Лень
М-дя... Третий сорт - не брак. Взять травмированного год лавочника, кстати по трансфермаркту 2 игры в этом сезоне, штук 6 в прошлом. и то по заменам - в основном на лавке сидел... Мегаусиление. Одно хорошо, что негр - традиции соблюдаются - каждый год цкг откапывает каких-то говнонегров типа Страндберга и Оланаре, чисто поржать

фернандешу с фарфаном отбеливатель купил?
то, что у нас нет денег - мы и сами шутить умеем, но твой юмор под стать тебе.уровень школы камеди


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 13:19) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
М-дя... Третий сорт - не брак. Взять травмированного год лавочника, кстати по трансфермаркту 2 игры в этом сезоне, штук 6 в прошлом. и то по заменам - в основном на лавке сидел... Мегаусиление. Одно хорошо, что негр - традиции соблюдаются - каждый год цкг откапывает каких-то говнонегров типа Страндберга и Оланаре, чисто поржать


--------------------
Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 12:46) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
мда, всю защиту придётся перестраивать коням..


Сложно выстроить новую линию ЦЗ за один сезон(((( Это 2-3 года. Непонятно в какой форме вернется Васин. Как проявит себя Чернов. Вопросов больше, чем ответов.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (4)

фото ТУТ
мда, всю защиту придётся перестраивать коням..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.