A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Родионов: не стоит лить грязь на руководство великого "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов призвал не критиковать руководство красно-белых.

"Сегодня в первой половине дня мы подписали долгосрочный контракт с молодым и талантливым футболистом. Не стоит лить грязь на руководство нашего великого клуба. Мы знаем, как и что делать! Мы слышим и слушаем ваши слова!»" — написал Родионов в твиттере.
Теги: Родионов Спартак Ташаев
Вчера, 23:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: Брюзга Рязань (Вчера, 23:33) #
  • -1
  •  (3)
online

Вот и слушайте. И думайте, как лучше сделать.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос,а кто льет грязь?Я уверен что он заиграет.Взяли Ещенко,взяли Зобнина и оба преобразились.Каррера знает что делает.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.