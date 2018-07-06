Сергей Родионов: не стоит лить грязь на руководство великого "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов призвал не критиковать руководство красно-белых."Сегодня в первой половине дня мы подписали долгосрочный контракт с молодым и талантливым футболистом. Не стоит лить грязь на руководство нашего великого клуба. Мы знаем, как и что делать! Мы слышим и слушаем ваши слова!»" — написал Родионов в твиттере.