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Источник: Эдер подпишет с "Локомотивом" контракт на 2 года

По информации Sport24, нападающий "Лилля" Эдер близок к возвращению в "Локомотив", за который он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

Ожидается, что контракт 30-летнего португальца с московским клубом будет рассчитан на два года.

В прошлом сезоне РФПЛ Эдер принял участие в 18 матчах "Локомотива", в которых забил 4 гола. Он стал автором единственного гола в матче 29-го тура РФПЛ "Локомотив" — "Зенит" (1:0), благодаря победе в котором красно-зеленые оформили чемпионство.
Теги: Эдер Локомотив
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