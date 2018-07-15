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Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в "Рубине"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в "Рубине".

27-летний игрок может перейти в клуб из Казани как на правах аренды, так и на полноценной основе.

Примечательно, что Полоз не вошел в число игроков, которые отправились на заключительный предсезонный сбор сине-бело-голубых в Австрии.

Нападающий выступает за "Зенит" с 2017 года. В дебютном сезоне он провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 4 голевые передачи. Контракт нападающего с питерцами рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость, по оценке .transfermarkt.de, составляет 5,5 миллиона евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Полоз Зенит Рубин Трансферы
Сегодня, 15:07
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7
(2)
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
пушкин,
у заднеприводного италтьяшки все были "не такие" и Дзюба и Полоз..и т.д.
не в полозе дело,дело в заднеприводном итальяшке.и в том его "собрате"который его приволок в питер..

Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
Эх паря зачем ты уходил с Ростова

а ты бы не ушел на зарплату в разы выше ? не?
Тока честно..
Да и перспектива была..
Полоз же не думал,что заднеприволдный макаронник накупит аргентинского шлака...и он останется на банке..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: пушкин спб (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший футболист, но когда хороших докуя, превращаешься в посредственность.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (6)

Круговорот игроков Ростов, Рубин,Бердыеа и Зенит
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 15:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
нулевой...зачем собирать всякий шлак с огромной зарплатой?
Регистрация: 18.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 15:22) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Эх паря зачем ты уходил с Ростова
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (2)

это ожидаемо!!!!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Для нас хорошая новость, сразу надо было к нам идти играл бы на ЧМ
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
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