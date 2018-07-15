Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в "Рубине".27-летний игрок может перейти в клуб из Казани как на правах аренды, так и на полноценной основе.Примечательно, что Полоз не вошел в число игроков, которые отправились на заключительный предсезонный сбор сине-бело-голубых в Австрии.Нападающий выступает за "Зенит" с 2017 года. В дебютном сезоне он провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 4 голевые передачи. Контракт нападающего с питерцами рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость, по оценке .transfermarkt.de, составляет 5,5 миллиона евро.