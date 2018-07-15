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В "Зените" сообщили, что клуб ищет варианты с арендой Полоза, Юсупова и Цаллагова в клубы РФПЛ

В пресс-службе "Зените" ответили на вопрос о будущем игроков, которые не отправились с командой на заключительный предсезонный сбор.

"Тренерский штаб принял решение не брать на третий тренировочный сбор Артура Юсупова, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова. Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы Премьер-Лиги. Пока же игроки тренируются в Петербурге.

Также Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский "Рубин", — сообщили в пресс-службе "Зенита".

"Чемпионат.сом"
Теги: Полоз Юсупов Цаллагов Зенит
Сегодня, 18:22
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4
(1)
№4 Написал: XERX - (Сегодня, 19:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
полоза жалко загубили!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
госпади...ещё и Цаллагов confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
и сколько они заплатить готовы?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так доплачивайте и будет вам счастье
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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