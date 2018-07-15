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В "Зените" сообщили, что клуб ищет варианты с арендой Полоза, Юсупова и Цаллагова в клубы РФПЛ
В пресс-службе "Зените" ответили на вопрос о будущем игроков, которые не отправились с командой на заключительный предсезонный сбор.
"Тренерский штаб принял решение не брать на третий тренировочный сбор Артура Юсупова, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова. Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы Премьер-Лиги. Пока же игроки тренируются в Петербурге.
Также Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский "Рубин", — сообщили в пресс-службе "Зенита".
"Чемпионат.сом"
"Тренерский штаб принял решение не брать на третий тренировочный сбор Артура Юсупова, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова. Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы Премьер-Лиги. Пока же игроки тренируются в Петербурге.
Также Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский "Рубин", — сообщили в пресс-службе "Зенита".
"Чемпионат.сом"
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