Хавбек сборной Перу Кристиан Куэва перешел в "Краснодар"

Полузащитник "Сан-Паулу" и сборной Перу Кристиан Куэва перешел в "Краснодар".Сообщается, что 26-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование, после чего он подпишет контракт с российским клубом.Детали трансфера не сообщаются.