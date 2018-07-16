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Хавбек сборной Перу Кристиан Куэва перешел в "Краснодар"

Полузащитник "Сан-Паулу" и сборной Перу Кристиан Куэва перешел в "Краснодар".

Сообщается, что 26-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование, после чего он подпишет контракт с российским клубом.

Детали трансфера не сообщаются.
Теги: Сан-Паулу Краснодар Сборная Перу
Сегодня, 08:53
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
Поздравляю с очередным техничным и молодым воспитанником великой академии joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Детали трансфера не сообщаются

говорили что Краснодар давал 8, те требовали не менее 12.
а так - посмотрим...не следил за Перу, потому не могу судить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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