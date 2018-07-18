"Локомотив" заплатил за Эдера 500 тысяч евро

Нападающий Антонио Эдер обошёлся "Локомотиву" не в € 3 млн, как сообщало издание Voix du Nord, а в € 500 тыс.В трансферном контракте прописаны бонусы. Если "Локомотив" вновь выйдет в Лигу чемпионов в следующие два года, то "Лилль" получит дополнительные деньги. Максимальная сумма трансфера не превысит € 2 млн.30-летний форвард, права на которого принадлежали "Лиллю", недавно подписал полноценный контракт с "железнодорожниками". Прошлый сезон португалец отыграл в московской команде на правах аренды.