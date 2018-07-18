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"Ювентус" вновь проявляет интерес к Александру Головину

"Ювентус" предпринял новую попытку приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, передает Tuttomercatoweb.

Клуб из Турина включился в борьбу за 22-летнего футболиста, который ранее был близок к переходу в "Челси". Также игроком активно интересуется "Монако".
Теги: Головин ЦСКА Ювентус Трансферы
Вчера, 22:08
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21
(2)
№21 Написал: sumzzz Калининград (Вчера, 23:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Даже Роналду тише перешёл. Судя по количеству бенгальских огней от Гинера, сама вечеринка будет скучной. Набивают цену, торгаши, значит никто не даёт нормальную цену.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№20 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№19 Написал: Sash79 Москва (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: XUMKA
То Акифеева, то Дзагоева.......
а по факту все гибнут на конюшне.
жаль мальчика.
Может его в НХЛ пристроить
Юве ждет Головку по просьбе Криштиану sweat_smile

А тебя ждет Кащенко...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№18 Написал: Хоббит (Вчера, 23:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Есть новости про кота?

В Санкт-Петербурге открылась шаверма в стеле Dota 2

Пестец котенку smile


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: yuri спб (Вчера, 23:30) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: coban
Да пoxyй, не парься..Не знаю..яйца лизни..что вы там от скуки делаете..)
Не сердись))

на дураков кот не обижается сэр, если что, это априори )) На что обижаться? -Кот пожал плечами , счет в таблице. Девушки шли за ним толпой, на что обижаться, мистер? )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№16 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
Да пoxyй, не парься..Не знаю..яйца лизни..что вы там от скуки делаете..)
Не сердись))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Вчера, 23:20) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: coban
Как кот..
Как кот?
Есть новости про кота?

Есть, но кот не намерен публиковать на всеобщее обозрение всякие инсинуации. инкогнито


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 23:14) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
То Акифеева, то Дзагоева.......
а по факту все гибнут на конюшне.
жаль мальчика.
Может его в НХЛ пристроить
Юве ждет Головку по просьбе Криштиану sweat_smile
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№13 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Как женщина безнадежно смотрит в окно , тщетно всё.

Как кот..
Как кот?
Есть новости про кота?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Вчера, 23:08) #
  • -3
  •  (5)
online

"
Ювентус" предпринял новую попытку приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, передает Tuttomercatoweb.
Безнадежность Ювентуса сквозит уже давно. Как женщина безнадежно смотрит в окно , тщетно всё. Даже лучшие доктора не способны ей помочь. Да, господа. Головин недосягаемая звезда. Увы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Sash79 Москва (Вчера, 23:06) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
А Шинник почему не в ленте новостей?

Шинник тебе шину готовит для шеи. Хотя не поможет...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Вчера, 22:57) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
слушайте...даже меня уже укачало..


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№9 Написал: Хоббит (Вчера, 22:49) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
В Юве, на позиции Головина , играет - Дибала . Надо быть полным - долб.ёбом , чтобы этого не понимать ...

Ой, мля, когда они в 2010 в Юве Рукожопа сватали, там кто играл? Буффон. Ишаков ничего не смущало... Надо быть просто членом секты свидетелей Игоговых


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Миша Люберцы (Вчера, 22:45) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Глава пресс - службы Челси Стивен Эткинс : Мы не реагируем на трансферные слухи и предложения ... Это по поводу интереса к Головину , клубом Челси. Никакого интереса нет и не намечается... В Юве, на позиции Головина , играет - Дибала . Надо быть полным - долб.ёбом , чтобы этого не понимать ... Нобель опять включил свою - балалайку ?...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№7 Написал: Хоббит (Вчера, 22:45) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 22:42) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А Шинник почему не в ленте новостей?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Павел Салоков (Вчера, 22:39) #
  • -4
  •  (4)

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: xxxxx Клинсбург (Вчера, 22:37) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да простят
меня все и вся)))))
laughing
Хочется уже финала


--------------------
Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: Хоббит (Вчера, 22:33) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Азерумга румге румгази гумгей
joy

Голый в Юве ускакал
Это Гинер все продал!

Какой чудесный день, любой ишак - пельмень, какой красивый Йа - продал Головина!


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: перс Ростов на Дону (Вчера, 22:16) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Пора уже и РОСТОВУ включицца в проявление интереса для разнообразия
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Вчера, 22:15) #
  • +2
  •  (8)

Да возьмите Черышева! Он всего 3 ляма стоит! smirk
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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