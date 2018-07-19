Александр Ташаев: кто-то шутил, что я своим голом скомкал "Спартаку" прошлый сезон

Новичок "Спартака" Александр Ташаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.– Сезон был для меня хорошим, но это уже история. Да и в сборной сейчас будет строиться новая команда. Все мои мысли сейчас связаны со "Спартаком". Если покажу все, что умею, то и в национальной команде для меня будут открыты двери. Важно доказать свою состоятельность в клубе. Конкуренция меня не смущает. Каждую тренировку отрабатываю по максимуму. Хорошо понимаю: не сделаешь этого – придет человек и займет твое место.– О, их много. Он вообще приглашал меня, звал в "Спартак". Говорил о клубе только самое хорошее. Понятно, что мнение Ромы было для меня важным. Хорошо его знаю, видел его прогресс в "Спартаке". Кстати, общались с ним сегодня. Он отдыхает. Но уже начинает потихоньку работать по программе. Ждет начала сезона.– Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы – лучезарные. Зобнин говорил: "У нас такие иностранцы классные". Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.– Чему очень рад. А с Куинси, к слову, мы уже договорились, что если будем выходить вместе на поле, то можем, при определенных ситуациях меняться флангами. Это здорово, что мы оба можем играть и справа, и слева. Соперникам будет не комфортно, если игрок постоянно от них уходит.– Да, многие шутили на эту тему. Но я и Артем сразу всем сообщили: "После той игры уже все забыто. Мы в прекрасных отношениях. А в матче – это просто эмоции".– Жду не дождусь, когда он начнется! Потому что этим летом я много времени провел на сборах – сначала с "Динамо", потом со "Спартаком". Уже хочется принять участие в официальной игре, выйти на поле "Открытие Арены". Тем более, что у "Спартака" такая большая посещаемость. Мечтаю скорее ощутить эту атмосферу. Первый матч будет с "Оренбургом". У нас задача одна – победа. Поэтому нам нужно стартовать успешно.– Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь – пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо. Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось. "Спартак" – это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны. Мечтаю расти в "Спартаке". Хочу оправдать все ожидания.