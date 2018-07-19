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Александр Ташаев: кто-то шутил, что я своим голом скомкал "Спартаку" прошлый сезон

Новичок "Спартака" Александр Ташаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Сезон-2017/2018 был для вас лично успешным. У вас достойная статистика в чемпионате России, вы попали в расширенный список сборной на чемпионат мира...

– Сезон был для меня хорошим, но это уже история. Да и в сборной сейчас будет строиться новая команда. Все мои мысли сейчас связаны со "Спартаком". Если покажу все, что умею, то и в национальной команде для меня будут открыты двери. Важно доказать свою состоятельность в клубе. Конкуренция меня не смущает. Каждую тренировку отрабатываю по максимуму. Хорошо понимаю: не сделаешь этого – придет человек и займет твое место.

– Какие советы вам давал Роман Зобнин, которого вы отлично знаете еще по игре за "Динамо"?

– О, их много. Он вообще приглашал меня, звал в "Спартак". Говорил о клубе только самое хорошее. Понятно, что мнение Ромы было для меня важным. Хорошо его знаю, видел его прогресс в "Спартаке". Кстати, общались с ним сегодня. Он отдыхает. Но уже начинает потихоньку работать по программе. Ждет начала сезона.

– Мы слышали, как Промес на тренировке сказал вам: "Удачи, брат". Приняли вас хорошо?

– Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы – лучезарные. Зобнин говорил: "У нас такие иностранцы классные". Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.

– Вам уж и отличиться в игре удалось.

– Чему очень рад. А с Куинси, к слову, мы уже договорились, что если будем выходить вместе на поле, то можем, при определенных ситуациях меняться флангами. Это здорово, что мы оба можем играть и справа, и слева. Соперникам будет не комфортно, если игрок постоянно от них уходит.

– В шутку вам не припоминали эпизод с Ребровым в заключительном матче минувшего сезона "Спартак" – "Динамо" (игроки устроили стычку в конце игры и получили по желтой карточке – прим.)?

– Да, многие шутили на эту тему. Но я и Артем сразу всем сообщили: "После той игры уже все забыто. Мы в прекрасных отношениях. А в матче – это просто эмоции".

– Какие у вас ожидания от нового сезона?

– Жду не дождусь, когда он начнется! Потому что этим летом я много времени провел на сборах – сначала с "Динамо", потом со "Спартаком". Уже хочется принять участие в официальной игре, выйти на поле "Открытие Арены". Тем более, что у "Спартака" такая большая посещаемость. Мечтаю скорее ощутить эту атмосферу. Первый матч будет с "Оренбургом". У нас задача одна – победа. Поэтому нам нужно стартовать успешно.

– В прошлом году старт чемпионата России у "Спартака" не получился…

– Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь – пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо. Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось. "Спартак" – это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны. Мечтаю расти в "Спартаке". Хочу оправдать все ожидания.

ФК "Спартак"
Теги: Ташаев Динамо Спартак
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Должок!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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