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Ролан Гусев: Гончаренко доказал, что является классным и грамотным специалистом
Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение руководства московской команды продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.
"Я считаю, что руководство ЦСКА сделало правильный выбор, продлив контракт с Гончаренко. Результатом прошлого сезона он доказал, что классный и грамотный специалист. Поэтому, я считаю, что все правильно. Стоило ли продлить контракт на более длительный срок? Я не знаю. Наверное, это желание было обоюдным — и Гончаренко, и клуба. Поэтому, я думаю, все обо всем договорились и всех все устроило. Насчет перспектив команды в этом сезоне могу сказать: ЦСКА как боролся, так и будет бороться за чемпионство", - цитирует Гусева Sport24.
"Я считаю, что руководство ЦСКА сделало правильный выбор, продлив контракт с Гончаренко. Результатом прошлого сезона он доказал, что классный и грамотный специалист. Поэтому, я считаю, что все правильно. Стоило ли продлить контракт на более длительный срок? Я не знаю. Наверное, это желание было обоюдным — и Гончаренко, и клуба. Поэтому, я думаю, все обо всем договорились и всех все устроило. Насчет перспектив команды в этом сезоне могу сказать: ЦСКА как боролся, так и будет бороться за чемпионство", - цитирует Гусева Sport24.
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